Una creadora de contenido española asegura que, desde que se mudó a Japón "le hacen Bullying en su trabajo por extranjera"

La creadora de contenido española @la.nieta.de.la.illi ha denunciado a través de un video de TikTok, que ya supera las 900.000 visitas, estar sufriendo acoso laboral y racismo en su trabajo en Japón. La joven relata con evidente angustia cómo un compañero de trabajo japonés "no ha parado de hacerme la vida imposible" desde su llegada, humillándola constantemente por pequeños errores y mostrándole "asco, rabia y odio" cada vez que la mira.

La situación escaló hasta el punto físico cuando su compañero "abrió una puerta de una patada" sin percatarse de que la española estaba detrás, golpeándola con fuerza. "Ni siquiera se giró a decirme 'hostia, perdón, estás bien', nada", lamenta la creadora.

El comportamiento hostil la llevó a descubrir que no era la única víctima, cuando una compañera de Nepal le confesó que "a mí también me ha hecho llorar", confirmando así un patrón de maltrato hacia trabajadores extranjeros.

Usuarios relacionan su experiencia con el racismo en otros países

Ante esta situación, la española decidió reportar el acoso a su superior, aunque con reservas: "No te voy a decir el nombre de esta persona porque yo no quería ir de chivata". Sin embargo, la presión fue insostenible y finalmente identificó al acosador, lo que resultó en una aparente solución temporal cuando el hombre "se piró del trabajo". Pero la esperanza duró poco: "Cuando él supuestamente ya no iba a volver más, me veo que sigue en plantilla".

La creadora explica que, aunque su jefe evitó ponerlos juntos después de su queja, recientemente descubrió que el próximo mes compartirán turno solos, lo que le genera ansiedad anticipatoria: "Ya tengo ansiedad de lo que me pueda pasar a mí el mes que venir". El estrés llegó a afectar su sueño y bienestar mental hasta que tomó una decisión radical: plantar cara. "Mientras más me gritaba él, más le gritaba yo", confiesa, añadiendo que su reacción sorprendió al acosador, quien "lleva dos meses sin dirigirme la palabra".

Entre los comentarios del video viral, muchos usuarios conectan esta experiencia con otras formas de discriminación. "Así nos sentimos los latinos en España, muy triste", escribe uno, mientras otro advierte: "En Japón hay mucho movimiento en contra de inmigrantes, manifestaciones, etc. Ten cuidado porque por desgracia las empresas japonesas van a mirar antes a un japonés aunque no tenga la razón que a alguien de fuera. En Japón hay mucho racismo disfrazado". La creadora concluye reflexionando: "Yo no sabía que literalmente me estaba mudando a un país tan racista", desmitificando la imagen idealizada que muchos tienen de Japón.