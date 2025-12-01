La criminalidad repunta un 1% hasta septiembre: las agresiones sexuales con penetración suben un 4% y las estafas un 6%

La criminalidad ha repuntado en España un 1% en el tercer trimestre de 2025, ya que entre enero y septiembre aumentaron un 4,6% los delitos contra la libertad sexual con penetración, entre otros indicadores como las estafas informáticas, que anotaron un incremento del 6,4%.

El Balance de la Criminalidad del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, recoge que el número total de infracciones penales registradas en el período de enero a septiembre de 2025 suma un total de 1.870.877, lo que supone un aumento del 1% sobre el año 2024. El anterior informe había anotado un descenso del 0,9%.

De dicha cifra, un total de 1.496.618 delitos (80% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, por lo que la variación es de -0,6%. La cibercriminalidad (374.259 infracciones penales, el 20% del total), presenta un incremento del 8% sobre 2024, de los que 327.856 delitos (+6,4%) son estafas informáticas.

"Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,8 delitos por mil habitantes, en la banda más baja de la serie histórica", ha destacado el Ministerio del Interior, que también añade que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes.

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos), que representan el 42,1% de la criminalidad convencional, han disminuido en conjunto un 3,2%.