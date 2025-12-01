Detienen en Italia a un español y 3 cómplices con 258 kilos de hachís en un camión español

Un español de 54 años fue detenido en Italia junto a otros tres hombres por transportar 258 kilos de hachís en un camión con matrícula española, informaron este lunes los carabineros (Policía militarizada italiana).

El arresto se produjo la noche del 25 de noviembre, cuando los agentes, que realizaban un operativo de prevención por las calles de Milán (norte de Italia), se fijaron en un camión articulado con matrícula española cuya procedencia consideraron sospechosa.

Tras un seguimiento que se prolongó hasta la provincia de Bérgamo (norte), la Policía sorprendió a los cuatro detenidos mientras descargaban diez bultos en el interior de una nave industrial, precisaron los carabineros en un comunicado.

En el registro posterior del vehículo, dotado de un doble fondo para ocultar mercancía, los agentes localizaron 258 kilos de hachís en tabletas termoselladas de 100 gramos cada una.

Los cuatro arrestados, dos originarios de Bérgamo (norte) de 28 y 32 años, un palermitano (sur) de 29 y el español, fueron trasladados a la cárcel de San Vittore, en Milán.

Las posteriores inspecciones en los domicilios de los investigados permitieron intervenir otros 90 kilos de la misma sustancia: 86 kilos en la vivienda de un hombre de 28 años, hallados dentro de un congelador junto a dos pistolas cargadas con el número de serie borrado, munición y diverso material policial falso; y 4 kilos más en la vivienda de un joven de 29 años.