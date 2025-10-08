¿Cristales sucios? Lidl te trae la solución con su nuevo producto de limpieza

Poner fin a las antiestéticas marcas en los cristales, espejos y mamparas de la ducha es la promesa de Lidl con su último lanzamiento. La cadena de supermercados alemana ha puesto el foco en una de las tareas más frustrantes del hogar con un aparato de su marca Silvercrest que aspira a conseguir un acabado profesional sin esfuerzo. La clave de su funcionamiento es un mecanismo de succión que retira el agua sucia de la superficie inmediatamente después de limpiarla, eliminando así el goteo y garantizando un secado impoluto.

De hecho, la potencia y autonomía del dispositivo están pensadas para una limpieza integral de la vivienda. Según las especificaciones del fabricante, el aspirador es capaz de cubrir una superficie de unos 100 metros cuadrados con una sola carga. Esta capacidad lo convierte en una herramienta muy práctica para abordar de una vez todos los ventanales, azulejos y superficies acristaladas de un hogar de tamaño estándar.

Además, su diseño busca la máxima comodidad para el usuario. Con un peso que no llega a los 900 gramos y un cabezal de 28 centímetros, el aparato es fácil de manipular en cualquier circunstancia. Una de sus ventajas más notables es su diseño ligero y manejable, que permite utilizarlo en cualquier posición, incluso por encima de la cabeza, sin riesgo de derrames.

Detalles técnicos y su venta exclusiva en línea

En este sentido, el corazón del aspirador es una batería de litio de 3,7 voltios y 2200 miliamperios-hora. Este componente es el que le otorga una autonomía de uso continuado de entre 30 y 38 minutos, tiempo más que suficiente para completar la limpieza de los 100 metros cuadrados de superficie que promete su rendimiento general, lo que agiliza notablemente el proceso.

Por último, los interesados en este limpiacristales deben saber que su comercialización se realiza a través de un único canal. El aparato está disponible solo en la web de Lidl, por lo que no podrá encontrarse en sus tiendas físicas. El precio de venta se ha fijado en 42,99 euros, una cifra competitiva para un dispositivo que aspira a solucionar de forma definitiva uno de los problemas de limpieza más comunes.