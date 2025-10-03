La aspiradora sin cable que muchos eligen en lugar de Dyson por su potencia y precio de escándalo

La limpieza diaria cambia cuando una aspiradora es potente, ligera y sin cables de por medio. Eso es justo lo que ofrece la Ivormentico V10 EVO, un modelo que muchos comparan con las gamas altas de Dyson, pero por un precio mucho más accesible. Ahora en Amazon baja de 179,99€ a 119,99€ aplicando cupón, lo que la convierte en una de las opciones más potentes y completas dentro de su rango.

Potencia de gama alta para una limpieza a fondo

Ivormentico V10 EVO Amazon Amazon

Su motor alcanza las 120.000 RPM y genera hasta 50Kpa de succión (200 AW), suficiente para aspirar desde suelos duros y alfombras hasta pelo de mascotas incrustado. Ofrece cuatro modos de limpieza (ECO, Estándar, Turbo y Auto), lo que permite ajustar la potencia según cada superficie y ahorrar batería cuando no se necesita tanta fuerza.

Otro punto clave es su cepillo en forma de V con luz verde, que evita enredos de cabello y hace más visible el polvo en suelos oscuros o con poca luz, logrando una limpieza más exhaustiva.

Autonomía y diseño pensados para el día a día

La batería extraíble de 8 celdas (2.500 mAh) ofrece hasta 70 minutos en modo AUTO, tiempo más que suficiente para limpiar toda la casa de una sola carga. Y si necesitas aún más, el hecho de que sea extraíble abre la puerta a tener baterías adicionales de recambio.

Su doble depósito de 1,8L es uno de los más grandes en aspiradoras sin cable, reduciendo la frecuencia de vaciado y mejorando la eficiencia del filtro HEPA gracias a su sistema ciclónico de 5 capas. Esto es especialmente útil en hogares con mascotas o niños.

Incluye además una manguera extensible de 1 metro, perfecta para llegar a zonas complicadas: rieles de ventanas, esquinas altas o espacios bajo los muebles sin tener que moverlos.

Una alternativa seria a Dyson

Por 119,99€, la Ivormentico V10 EVO ofrece características que suelen encontrarse en modelos que doblan o triplican su precio: gran potencia, autonomía real, pantalla táctil LED y accesorios completos. Una aspiradora diseñada para quienes buscan practicidad y resultados de nivel premium sin tener que gastar más de la cuenta.

Si estabas pensando en renovar tu aspiradora sin cable, quizá no haga falta mirar más: esta Ivormentico V10 EVO está demostrando que se puede tener potencia tipo Dyson… pero pagando mucho menos.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.