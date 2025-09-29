Lidl revoluciona el mercado con su nuevo producto: el almacenamiento nunca fue tan fácil

La solución a uno de los problemas más comunes en los hogares no siempre reside en complejos sistemas de almacenaje, sino en los materiales que los componen. La última propuesta de Lidl para poner orden en casa parte de esta premisa, apostando por el fieltro fabricado a partir de material reciclado, un material con doble propósito: no solo responde a una creciente conciencia medioambiental, sino que también ofrece una protección eficaz contra arañazos tanto para los objetos que se guardan como para las superficies de los muebles.

De hecho, este material es la base de un nuevo set de siete bandejas organizadoras diseñado para combatir el desorden doméstico en cajones, escritorios o estanterías. La cadena de supermercados alemana ha concebido este conjunto como una herramienta polivalente capaz de adaptarse a las necesidades concretas de cada espacio, poniendo fin al caos de los pequeños objetos que tienden a acumularse sin un lugar fijo.

Asimismo, el diseño del conjunto destaca por una versatilidad muy destacable. Está compuesto por piezas de tres tamaños diferentes que pueden combinarse entre sí a modo de puzle para encajar a la perfección dentro de un cajón, o bien anidarse unas dentro de otras cuando no están en uso para ocupar el mínimo espacio posible.

Una solución a medida para cada necesidad

Por un lado, el set incluye cuatro bandejas de tamaño reducido, con unas medidas de 9 por 13 por 5 centímetros, un volumen de 0,4 litros y una capacidad para soportar hasta 2 kilogramos de peso. A estas se suman dos recipientes medianos de 14 por 19 por 5 centímetros, que amplían la capacidad a 1 litro y resisten una carga máxima de 3 kilogramos, ideales para objetos de uso cotidiano.

Por otro lado, la pieza central del conjunto es el organizador de mayor tamaño, cuyas dimensiones alcanzan los 20 por 28,5 por 5 centímetros. Con un volumen de 2,3 litros y la capacidad de aguantar hasta 5 kilogramos de peso, esta bandeja se convierte en la opción idónea para almacenar artículos más voluminosos o pesados, completando así la funcionalidad del set.

En definitiva, Lidl ha lanzado al mercado una propuesta integral y robusta para la organización doméstica. La combinación de un diseño modular, materiales sostenibles y una notable capacidad de carga se presenta como una alternativa muy competitiva, especialmente si se tiene en cuenta su precio final de 6,99 euros por el conjunto completo de siete piezas.