CSIF exige a Muface que tome medidas por el recorte de Adelas en cuadros médicos y hospitales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas ha elevado una queja formal a Muface ante el recorte producido en los cuadros médicos y los hospitales para 2025, conocido una semana después de la firma del nuevo concierto con las compañías aseguradoras.

"Estos días hemos constatado el desmantelamiento del cuadro hospitalario de Adeslas en la Comunidad de Madrid con la desaparición de los hospitales de referencia del grupo HM Hospitales, y también en Barcelona, Coruña, Santiago de Compostela y León. También se ha quedado fuera del concierto el hospital de la Cruz Roja en Córdoba. Estos recortes empobrecen gravemente la oferta sanitaria, eliminando opciones para miles de mutualistas y, además, deja sin los especialistas que habían venido atendiendo las distintas patologías de salud de estos y sus beneficiarios/as", señalan en un comunicado.

La organización tilda de "engaño a los mutualistas" este recorte de medios, que se hecho públic después de que se produjera la firma del nuevo acuerdo de asistencia sanitaria.

"Desde CSIF, entendemos que Muface debe evaluar el sistema de atención sanitaria, los fallos de disponibilidad y los tiempos en la atención para aplicar las sanciones correspondientes a las compañías derivados de estos recortes, tal y como dispone el concierto recientemente firmado. Por ello, exigimos a la Mutualidad que se articule un grupo de trabajo en el Consejo General de Muface para realizar un control de calidad y del servicio prestado en la asistencia sanitaria del colectivo de mutualistas, para que no se vuelvan a vivir situaciones como las acontecidas los meses previos a la firma del concierto", explican.

El sindicato recuerda que el modelo del mutualismo administrativo "ha sido salvado por todas las partes" y advierte que "no tiene sentido que se deteriore ahora por la falta de acuerdo entre las aseguradoras y sus proveedores sanitarios". También recuerda que en el Consejo General de Muface, celebrado el pasado 26 de marzo, avisarón de que no se permitieran los recortes en los cuadros médicos, además de que estos incluyeran a los proveedores sanitarios que solo atendían a través de DKV. "Ya dijimos que estaríamos vigilantes para que la atención sanitaria del colectivo mutualista no se viera afectada y que seguiríamos desarrollando las medidas que consideráramos oportunas para ello".