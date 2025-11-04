CSIF tacha de “vergüenza” la destrucción de 34.000 empleos en sanidad en pleno inicio de la campaña de vacunación

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha calificado de “verdadera vergüenza” la destrucción de 34.341 empleos en el sector sanitario durante el mes de octubre, coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación, la bajada de temperaturas y el repunte de enfermedades respiratorias.

Según el análisis de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a partir de los datos de la Seguridad Social, la sanidad encadena dos meses consecutivos de destrucción de empleo, con una media de 42.154 puestos menos, una situación que el sindicato considera “irresponsable” por parte de las diferentes administraciones públicas. “Muestra la escasa planificación, como ocurre todos los años”, ha denunciado Hontangas.

CSIF advierte de que la situación podría agravarse con la bajada de las temperaturas, anticipando un nuevo colapso en hospitales y centros de salud de toda España. El sindicato ya alertó días atrás de que los servicios de salud afrontan las campañas de vacunación de gripe y COVID-19 sin refuerzos de personal, lo que está provocando “agendas saturadas y bloqueadas que repercuten directamente en la calidad asistencial”.

La organización sindical considera que estos datos reflejan la inestabilidad laboral en un sector “muy sensible”, que debería contar con plantillas estables y planificadas. “Además, la mayoría de las comunidades autónomas no nos informan de los planes de invierno”, ha añadido el responsable sindical.

CSIF participará este jueves en una reunión del Ámbito con el Ministerio de Sanidad para abordar la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario, en la que se espera avanzar en asuntos como la jubilación parcial anticipada, la jornada laboral, las condiciones de guardias y turnos, así como la nueva clasificación profesional y sus retribuciones.

Aunque este tema no figura específicamente en el orden del día, Hontangas ha adelantado que el sindicato volverá a exigir medidas urgentes para reforzar las plantillas y garantizar la calidad del servicio sanitario. “Las condiciones laborales del personal repercuten directamente en la atención que reciben los ciudadanos”, ha subrayado.