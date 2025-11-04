Retira el hielo de tu congelador en minutos usando papel de aluminio: ahorra mucha energía

El hielo acumulado en el congelador no solo resta espacio útil: también hace que el electrodoméstico trabaje más y consuma más electricidad. Por eso, mantenerlo libre de escarcha es clave para ahorrar energía en casa. Ahora, un truco sencillo está circulando entre expertos en ahorro doméstico y usuarios en redes sociales: usar papel de aluminio para acelerar el proceso de descongelación.

Según especialistas en eficiencia energética, una capa gruesa de hielo puede aumentar el gasto eléctrico del congelador entre un 10% y un 30%, ya que el motor debe esforzarse más para mantener la temperatura adecuada. La recomendación es descongelar cuando la escarcha supera medio centímetro, y este método promete hacerlo en cuestión de minutos.

Cómo funciona el método

El procedimiento es simple:

Apagar el congelador y vaciarlo.

Colocar papel de aluminio en las paredes donde se acumula el hielo.

Aplicar agua caliente con un recipiente o una toalla tibia sobre el aluminio.

El papel de aluminio actúa como conductor térmico, permitiendo que el calor se distribuya rápidamente en el hielo, facilitando que se desprenda en placas en lugar de derretirse lentamente. De este modo, el proceso toma pocos minutos y evita esfuerzos como rascar con cuchillos o espátulas, un gesto que puede dañar el aparato.

Más eficiencia y más vida útil para el electrodoméstico

Además de ahorrar tiempo, mantener el congelador sin escarcha ayuda a prolongar la vida útil del motor y mejora la eficiencia del aparato. Los técnicos recomiendan realizar esta tarea cada pocos meses, o cuando el hielo comience a acumularse de forma visible.

Otro consejo útil es forrar las paredes interiores con papel de aluminio una vez limpio y seco: esto dificulta que el hielo se fije, facilitando su retirada la próxima vez. Eso sí, no debe cubrirse ninguna salida de aire ni sensores del electrodoméstico.

Pequeños cambios, grandes ahorros

Con el precio de la electricidad en constante vigilancia por los hogares, trucos como este se vuelven aliados para controlar el gasto. Descongelar el congelador de forma periódica y rápida puede marcar una diferencia notable en la factura a final de mes.

Mantener los electrodomésticos limpios, ventilados y en buen estado forma parte de hábitos domésticos que, sumados, tienen un impacto real en la eficiencia energética del hogar.