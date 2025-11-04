Calendarios de Adviento Mercadona 2025: precios, productos y novedades

La Navidad empieza oficialmente cuando aparecen los calendarios de Adviento de belleza, y Mercadona no ha querido esperar más. La marca valenciana presenta sus tres propuestas para 2025, con precios asequibles y una gran variedad de productos de maquillaje, cuidado y fragancias. Los vídeos en TikTok ya los han hecho virales, pero... ¿realmente merecen la pena?

Tres calendarios de Adviento de belleza para 2025

Según ha mostrado la creadora de contenido @quechollotia (más de 120.000 seguidores en TikTok), Mercadona ha lanzado tres versiones diferentes de sus calendarios de Adviento Deliplus:

Calendario de 24 día s → 25 €

s → 25 € Calendario de 12 días → 13,50 €

Lote de perfumes (12 minis) → 26 €

En total, si se compran los tres, el precio asciende a 64,50 €. Todos forman parte de una edición limitada de Navidad y solo están disponibles en tiendas físicas. Como ya ocurrió en años anteriores, se espera que se agoten en cuestión de días.

¿Qué incluye cada calendario de Adviento de Mercadona 2025?

Maletín 24 Essenciales

Es el formato más completo. Incluye 24 productos de maquillaje y cuidado personal, entre ellos prebase, polvos bronceadores, colorete en stick, iluminador, labiales, sombras, brochas, esmaltes y un neceser. Un set pensado para quienes quieren vivir diciembre descubriendo una mini sorpresa beauty cada día.

Buzón Mail Post (12 productos)

Este calendario en formato buzón ofrece 12 mini productos de maquillaje y cuidado facial: iluminador líquido, bronceador en barra, sombras líquidas mate y con brillo, labial líquido de doble acabado, tinte para labios y mejillas, colorete en crema, lápiz de cejas, paleta de sombras, esponja de maquillaje y bálsamo labial.

Lote de perfumes Deliplus

La tercera opción está dedicada a las fragancias. El lote contiene 12 perfumes en miniatura, perfectos para descubrir nuevos aromas o llevar en el bolso. Es una alternativa ideal para regalar o darse un capricho navideño sin gastar demasiado.

TikTok se adelanta: los influencers ya lo han probado

En redes sociales, los vídeos sobre los calendarios de Adviento de Mercadona 2025 no paran de acumular visualizaciones. La tiktoker @quechollotia, conocida por compartir ofertas y productos low cost, ha mostrado el contenido de los tres sets en su perfil, destacando su buena relación calidad-precio y el diseño cuidado de los envases.

Los comentarios de los usuarios coinciden, es una opción económica y divertida para quienes disfrutan del maquillaje diario, aunque algunos señalan que el tamaño mini de ciertos artículos reduce su valor real.

¿Merecen la pena estos calendarios?

Comparados con los de firmas de alta gama, que pueden superar los 100 €, los calendarios de Mercadona son una opción asequible y funcional para regalar o iniciarse en el maquillaje.

Ventajas:

Precio muy competitivo.

Variedad de productos y formatos.

Packaging navideño atractivo.

Edición limitada que genera expectación.

Inconvenientes:

Algunos productos son mini talla.

No se venden online.

Se agotan rápidamente.

Noviembre ya es navidad

Los calendarios de Adviento de maquillaje 2025 de Mercadona confirman el tirón beauty de la cadena en cada campaña navideña. Por menos de 25 €, ofrecen una experiencia divertida, estética y asequible, ideal para regalar o disfrutar durante diciembre.