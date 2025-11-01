¿Cuándo es el siguiente festivo nacional?

Hoy, 1 de noviembre de 2025, España celebra el Día de Todos los Santos, una jornada festiva en todo el país dedicada al recuerdo de los difuntos. Es una fecha con un fuerte arraigo cultural y religioso en la que millones de personas visitan cementerios, llevan flores a sus seres queridos y participan en distintas tradiciones locales. Para muchos, también es una ocasión para reunirse en familia y disfrutar de dulces típicos de otoño, como los huesos de santo o los buñuelos.

Aunque la celebración tiene rango nacional, este año cae en sábado, lo que implica que una gran parte de los trabajadores no disfruta de un día extra de descanso laboral. Eso ha hecho que muchos se pregunten cuál será, entonces, el próximo festivo nacional en el calendario.

El próximo festivo: 6 de diciembre, Día de la Constitución

El siguiente festivo nacional será el 6 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Constitución Española. En esta jornada se conmemora el referéndum de 1978 en el que la ciudadanía aprobó la Constitución que marcó el inicio de la actual etapa democrática en España. Se trata de una fecha clave en la historia reciente del país, que suele venir acompañada de actos institucionales y actividades educativas para recordar el valor de la convivencia democrática y los derechos fundamentales.

Sin embargo, al igual que este 1 de noviembre, el 6 de diciembre también cae en sábado.

Un puente atípico para muchos

Tradicionalmente, el mes de diciembre es uno de los más esperados del calendario laboral gracias al conocido Puente de la Constitución e Inmaculada. Pero este 2025, el Día de la Constitución (6 de diciembre) cae en fin de semana, lo que recorta el descanso extra que muchos trabajadores solían disfrutar en esas fechas.

Aun así, algunas comunidades autónomas y ayuntamientos podrían haber adaptado días laborables para crear puentes locales o jornadas festivas compensatorias, por lo que conviene revisar los calendarios regionales y municipales para comprobar posibles días libres adicionales.

Festivos autonómicos y locales: la clave para desconectar

Aunque el próximo festivo nacional llegue en sábado, cada región cuenta con días propios que podrían ofrecer antes un merecido respiro. Las festividades autonómicas y locales cobran especial protagonismo este año al caer varios festivos nacionales en fin de semana.

Por ello, muchos trabajadores buscarán oportunidades en sus calendarios regionales para organizar escapadas o planificar descansos antes de la Navidad.