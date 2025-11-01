Hallados muertos 27 perros de caza en una furgoneta a bordo de un barco en Palma

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer la muerte de 27 perros de caza encontrados en el interior de una furgoneta a bordo de un barco procedente de Barcelona y que ha atracado este sábado por la mañana en el puerto de Palma.

Los canes pertenecían a un grupo de cazadores mallorquines que regresaban de Lituania, donde habían estado entrenando a sus perros para la temporada de la caza de la becada, ha avanzado el diario 'Última Hora'.

De los 36 canes transportados en el interior de la furgoneta, tan solo nueve han sobrevivido, han informado a Efe fuentes del instituto armado.

El servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha hecho cargo de la investigación con el fin de determinar las causas del suceso, mientras los agentes se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia a la que serán sometida los animales fallecidos.

Al descubrir la situación al llegar a Palma, los cazadores han avisado a la naviera, que ha alertado de lo ocurrido a la Guardia Civil, que ya investiga las causas de lo ocurrido.