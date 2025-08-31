Cuidado en la vuelta de vacaciones: las multas más comunes que atrapan a los conductores

Con la llegada del final del verano y el aumento de los desplazamientos de regreso a casa, la Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica la vigilancia para garantizar la seguridad vial. Durante la Operación Retorno, se detectan diversas infracciones que, aunque frecuentes, sorprenden a muchos conductores.

Una de las sanciones más comunes es el uso indebido del carril izquierdo en vías de varios carriles. Circular por este carril sin adelantar se considera una infracción grave, sancionada con 200 euros. Esta práctica reduce la capacidad de la vía y puede provocar maniobras peligrosas.

Otra infracción habitual es no portar el permiso de conducir. Muchos conductores creen que no es necesario tenerlo consigo, pero es obligatorio llevarlo en formato físico o digital a través de la app myDGT. También se sanciona el mal transporte de equipaje: si objetos o animales interfieren con la conducción o se salen del vehículo, la multa puede alcanzar los 200 euros. Asegurar correctamente la carga no solo evita sanciones, sino que también protege la seguridad de todos los ocupantes.

El uso del móvil mientras se conduce continúa siendo una de las infracciones más peligrosas y frecuentes. Consultar mensajes, llamadas o redes sociales al volante implica una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet, siendo una de las principales causas de accidentes durante el regreso de las vacaciones.

Por último, exceder los límites de velocidad sigue siendo común en los desplazamientos largos, con sanciones que van de 100 a 600 euros y retirada de puntos según la gravedad. Asimismo, no utilizar correctamente el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil también es frecuente, con multas de hasta 200 euros y la pérdida de 3 puntos. Todas estas medidas subrayan la importancia de la prevención para proteger la vida de todos los ocupantes durante la Operación Retorno.