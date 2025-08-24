Le dan una piruleta a su hijo en un bar... y su amiga monta el drama del siglo

Lo que parecía una escena cotidiana en un bar terminó convirtiéndose en una polémica viral sobre la alimentación infantil. La usuaria @Con.N.de.Noelia compartió en redes sociales el tenso momento que vivió cuando su amiga reaccionó con indignación al ver que un camarero ofrecía una piruleta en forma de corazón a su hijo.

La amiga, conocida por su postura estricta contra el consumo de azúcar, no dudó en intervenir: “En mi presencia no le dejes comer eso, que luego mi hija quiere”, exclamó. La respuesta de Noelia fue tajante: “No es mi problema lo que ella quiere para su hija”, defendiendo su derecho a decidir sobre la crianza de su propio hijo.

La protagonista describió a su amiga como una “sectaria anti-azúcar”, que incluso prohíbe ciertas frutas a su hija. El incidente desató una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron la actitud de la amiga por considerarla excesiva y poco respetuosa.

Noelia aclaró que es consciente de los riesgos de una dieta desequilibrada, pero considera que permitir pequeños placeres no debería ser motivo de conflicto. “Una piruleta no define la salud de un niño, pero sí puede marcar cómo gestionamos la libertad y el respeto entre padres”, comentó en su publicación.