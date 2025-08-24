Así debes actuar si un helicóptero se acerca a tu piscina para recoger agua

La grabación, difundida por el guardia civil Pedro G. Díaz con fines de concienciación, ha desatado un debate sobre el procedimiento adecuado cuando los equipos de extinción utilizan piscinas privadas o comunitarias como fuente de agua durante emergencias. La normativa de Protección Civil autoriza expresamente este procedimiento sin necesidad de consentimiento previo del propietario, dado el carácter urgente de las operaciones contra incendios forestales.

Protección civil y seguridad ciudadana

Expertos en emergencias recuerdan que los equipos de extinción pueden utilizar legalmente cualquier fuente de agua disponible, según establece la legislación de Protección Civil. Los propietarios afectados pueden posteriormente reclamar posibles daños materiales al ayuntamiento o administración autonómica correspondiente, aunque la prioridad durante la emergencia debe ser facilitar las labores de extinción.

La recomendación principal para los ciudadanos es abandonar inmediatamente el agua al detectar la aproximación del helicóptero y alejarse varios metros de la zona de maniobra. El rebufo de las aspas puede causar caídas, arrastrar objetos o incluso producir hundimientos temporales de personas dentro de la piscina, mientras que la cesta de carga presenta riesgo de contacto accidental por la limitada visibilidad de los pilotos durante la operación.