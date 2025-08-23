La odontóloga Beatriz Turégano revela los cinco ingredientes que debes evitar a toda costa en la pasta de dientes

La odontóloga Beatriz Turégano ha alertado a través de TikTok sobre cinco ingredientes comunes en pastas dentales que conviene evitar por sus potenciales efectos adversos. En un video que ha captado amplia atención, la profesional destaca que la elección del dentífrico es crucial para una higiene bucal realmente efectiva y segura.

Entre los componentes cuestionados figuran el triclosán, agente antimicrobiano restringido por la Unión Europea en productos para menores de seis años, y el lauril sulfato de sodio, potencial irritante de la mucosa bucal. Turégano también advierte sobre los compuestos perfluorados (diferentes al fluoruro anticaries), edulcorantes artificiales como aspartamo y sacarina, y conservantes como parabenos o microplásticos.

Leer las etiquetas: la recomendación clave

La odontóloga insiste en la necesidad de examinar detenidamente la composición de los dentífricos antes de adquirirlos, optando siempre por fórmulas respetuosas con la salud y el medio ambiente. "Asegúrate de que en su composición ponga específicamente que no hay microplásticos", subraya Turégano, destacando el impacto ecológico negativo de algunos de estos componentes.

Esta reflexión se enmarca en una creciente tendencia hacia el consumo consciente en productos de higiene personal, donde los usuarios buscan cada vez más transparencia en los ingredientes.