Denuncian la explotación y abandono de los burros y mulas en Marrakech

La organización Red por los Animales ha lanzado una campaña internacional para visibilizar la situación de decenas de burros y mulas discapacitados y exhaustos en Marrakech; exigen exigiendo la creación de un refugio adecuado que preserve su dignidad tras años de explotación y abandono. El llamamiento se produjo tras una visita de campo que reveló las duras condiciones en las que viven estos animales, lo que impulsó a la organización a tomar medidas urgentes.

Anunció su intención de construir treinta nuevos establos con equipamiento moderno, con el objetivo de albergar al mayor número posible de animales afectados y brindarles un entorno seguro que les garantice un nivel mínimo de atención y confort. Al describir la situación como trágica, la organización enfatizó que el sufrimiento de estos equinos no es solo una cuestión humanitaria, sino una responsabilidad moral que concierne a todos.

Un refugio local alberga actualmente a más de 270 burros y mulas, incluyendo 23 llegadas solo en los últimos tres meses, con salud deteriorada. Declaró que algunos de estos animales sufrieron heridas profundas y enfermedades de la piel debido al abandono y maltrato prolongados.

Ante el creciente número de animales que llegan, la organización lanzó un llamamiento urgente para movilizar apoyo y proporcionar recursos básicos como alimentos, medicamentos y refugios adecuados. Consideró la construcción de nuevos establos una necesidad urgente para garantizarles una vida digna y segura.