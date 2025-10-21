Maltrato animal
Denuncian la explotación y abandono de los burros y mulas en Marrakech
Una organización animalista se propone crear establos adecuados para estos equinos
La organización Red por los Animales ha lanzado una campaña internacional para visibilizar la situación de decenas de burros y mulas discapacitados y exhaustos en Marrakech; exigen exigiendo la creación de un refugio adecuado que preserve su dignidad tras años de explotación y abandono. El llamamiento se produjo tras una visita de campo que reveló las duras condiciones en las que viven estos animales, lo que impulsó a la organización a tomar medidas urgentes.
Anunció su intención de construir treinta nuevos establos con equipamiento moderno, con el objetivo de albergar al mayor número posible de animales afectados y brindarles un entorno seguro que les garantice un nivel mínimo de atención y confort. Al describir la situación como trágica, la organización enfatizó que el sufrimiento de estos equinos no es solo una cuestión humanitaria, sino una responsabilidad moral que concierne a todos.
Un refugio local alberga actualmente a más de 270 burros y mulas, incluyendo 23 llegadas solo en los últimos tres meses, con salud deteriorada. Declaró que algunos de estos animales sufrieron heridas profundas y enfermedades de la piel debido al abandono y maltrato prolongados.
Ante el creciente número de animales que llegan, la organización lanzó un llamamiento urgente para movilizar apoyo y proporcionar recursos básicos como alimentos, medicamentos y refugios adecuados. Consideró la construcción de nuevos establos una necesidad urgente para garantizarles una vida digna y segura.
