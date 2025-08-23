Desarticulado en Ibiza un grupo especializado en el robo de relojes de lujo

El Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de relojes de lujo en la isla pitiusa, ha informado este sábado el cuerpo policial en un comunicado.

La operación se ha saldado con la detención de cuatro hombres de nacionalidad argelina acusados de varios delitos, entre ellos pertenencia a grupo criminal, robo con violencia y falsedad documental. No se descartan nuevas detenciones.

La investigación se inició el pasado día 9 tras la denuncia de un turista al que le sustrajeron de forma violenta un reloj valorado en 27.000 euros mientras paseaba con su pareja por una zona turística cercana al puerto de Ibiza. La víctima sufrió diversas lesiones durante el asalto.

Según relató el afectado, fue abordado por un individuo que lo empujó con fuerza contra un vehículo. Aprovechando que cayó al suelo, el agresor le arrancó con violencia el reloj de alta gama que llevaba en la muñeca y huyó corriendo junto a otros dos cómplices.

Gracias al conocimiento del 'modus operandi' utilizado en este tipo de robos, los agentes lograron vincular el caso con una investigación previa. Días antes, dos de los implicados ya habían sido detenidos por otro robo con violencia.

Tras recabar la información necesaria, los agentes identificaron a los presuntos autores y procedieron a su detención, poniéndolos a disposición judicial. A tres de ellos se les imputan los delitos de robo con violencia y pertenencia a grupo criminal, y a dos el de falsedad documental.

La Policía Nacional recuerda que estos grupos criminales actúan de forma ¿rápida, coordinada y con reparto de funciones¿, utilizando técnicas de distracción o recurriendo a la violencia cuando estas no resultan efectivas.