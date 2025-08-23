Vuelven a sus casas los desalojados en Ciudad Real a causa de una fuga de propano

Los alrededor de 70 vecinos que este sábado han sido desalojados de unas 50 viviendas en Ciudad Real debido a una fuga de gas de un depósito de propano ya han regresado a sus casas.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que los bomberos han dado por finalizado el incidente, que no ha dejado heridos, aunque la Policía Local ha desalojado medio centenar de viviendas con alrededor de 70 vecinos en preventivo.

El aviso se ha recibido a las 13:00 horas por una fuga de gas de un depósito de propano en la calle Azucena de la capital ciudadrealeña.

Además de los bomberos y de la Policía Local, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y técnicos de gas propano.