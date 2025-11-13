Acceso

¿Mocromafia?

Detectada una red de contabando de diamantes falsos entre Bélgica y Marruecos

Haan sido vendidos en boutiques de lujo en Casablanca, Rabat y Marrakech, así como plataformas de comercio electrónico.

La alta joyería es la más perjudicada por los falsificadores© Suarez
Las autoridades aduaneras detectado una red dedicada al contrabando de diamantes falsos, tras encontrar grandes cantidades de estas gemas que circulanen los principales mercados y tiendas de Marruecos. La investigación reveló que la red utilizaba certificados de calidad falsificados para comercializar joyas con diamantes de imitación a precios inflados.

Las actividades de la red se centran en Marruecos, Bélgica y varios países africanos. Los diamantes falsos se introducen de contrabando a fabricantes de joyería y oro antes de venderse en boutiques de lujo en Casablanca, Rabat y Marrakech, así como a través de plataformas de comercio electrónico.

Las investigaciones revelaron que los importadores aprovecharon lagunas en los controles aduaneros para introducir los diamantes falsificados de forma parcialmente legal; utilizan certificados de calidad falsificados obtenidos de una oficina de certificación belga, lo que les permitió integrar los productos falsificados en las cadenas de distribución y venta directa. Anillos y pulseras han sido vendidos entre 20.000 y 55.000 dirhams (5.200 euros) cada uno. La red se benefició de la falta de laboratorios especializados en análisis de diamantes en Marruecos.

