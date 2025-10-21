Detenidas 31 personas de una organización criminal que distribuía hachís y cocaína por toda España

La Guardia Civil ha detenido a 31 personas integrantes de una organización criminal dedicada a distribuir cocaína y hachís por España oculta en vehículos que contaban con sofisticados sistemas para esconder la droga.

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, la operación Vilda se ha saldado, además de con estas detenciones, con la incautación de 600 kilogramos de hachís y 1,5 kilos de cocaína.

Asimismo se han realizado 12 registros, incautándose de 70.000 euros en efectivo y 12 vehículos. Cinco de estos vehículos contaban con sistemas de caleteado muy sofisticados, alcanzando un valor de hasta 70.000 euros debido a sus complejos sistemas de seguridad.

La organización, asentada en Madrid y Toledo, distribuía droga en todo el país, especialmente en País Vasco, La Rioja, Castilla y León y Asturias. Contaban con pisos en las localidades de Yuncos e Illescas (Toledo) como guardería de las sustancias.

Las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, se iniciaron a principios de año cuando los guardias civiles, a raíz de varias operaciones relacionadas con el tráfico de drogas, tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal que estaría distribuyendo distintos tipos de sustancias de drogas por el territorio nacional.

Han sido intervenidos cerca de 600 kilos de hachís y 1,5 kilos de cocaína Guardia Civil

Los agentes pudieron constatar que dicha organización utilizaba para el transporte de la droga vehículos con dobles fondos con sistemas de apertura muy sofisticados, que combinaban mandos a distancia e imanes de los propios mandos del vehículo.

A pesar de contar con estos sistemas, también utilizaban vehículos de alta gama como "lanzadera" con el fin de detectar posibles controles policiales en las rutas. Los cabecillas de la organización criminal contaban con distribuidores periféricos, encargados de la venta en su provincia y en las limítrofes.

Los agentes han podido determinar las diferentes funciones de cada miembro de la organización, desde la dirección hasta la distribución, transporte o guardería, sin mezclar roles entre ellos, de modo que no tenían conocimiento del resto de integrantes..