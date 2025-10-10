Detenido el autor de un violento robo a una taxista en Vecindario (Las Palmas)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años por un violento robo contra una taxista en la localidad de Vecindario (Las Palmas). Durante la agresión en la que la víctima sufrió una rotura en sus gafas, el detenido consiguió arrebatarle la cartera.

Los hechos se produjeron la noche del 30 de septiembre mientras la víctima prestaba servicio en su taxi. Sobre las 23:00 horas, un pasajero le solicitó un traslado a una calle de Vecindario. Al llegar al destino, el autor de la agresión se abalanzó sobre la conductora buscando su cartera. Tras un forcejeo consiguió quitársela y salir huyendo.

La víctima salió tras él al no poder pedir auxilio por encontrarse en una zona poco transitada, sin poder alcanzarlo. Pero gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo, los guardias civiles han podido constatar la agresión e identificar al autor. A partir de esta información, la Guardia Civil ha conseguido localizar al sospechoso y detenerlo.

Las diligencias han sido remitidas junto al detenido al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).