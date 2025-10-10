Acceso

Sociedad

Sucesos

La autopsia al bebé muerto en Ceuta muestra signos de violencia

El juez decretó este jueves el ingreso en prisión de los padres

El furgón de la Policía Nacional con los detenidos llega a las dependencias, a 9 de octubre de 2025, en Ceuta (España). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ha ordenado este jueves, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los padres detenidos tras la muerte de su bebé, ocurrida el pasado fin de semana en la ciudad. 09 OCTUBRE 2025;PIXELADA Antonio Sempere / Europa Press 09/10/2025
A prisión los padres del bebé muerto en Ceuta por un presunto delito de asesinatoAntonio SempereEuropa Press
Creada:
Última actualización:

La autopsia practicada al bebé de nueve días hallado muerto en Ceuta ha evidenciado que su fallecimiento no se produjo de forma accidental, sino que presenta signos de violencia y lesiones en distintas zonas del cuerpo, según han informado fuentes próximas a la investigación.

Esta circunstancia, conjuntamente con la declaración de los padres, ha sido determinante para que el juez decretase el ingreso en prisión de los progenitores, identificados como J.A.V., de 38 años, y G.M.H., de 36, que han pasado ya la primera noche privados de libertad.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ordenó al mediodía de este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los padres y acordó la puesta en liberad provisional del tío del menor, que también fue detenido.

Para el tío del menor no se ha solicitado por las partes ninguna medida cautelar, aunque este tercer detenido mantiene la condición de investigado en el procedimiento.

Según el TSJA, inicialmente, se investiga un delito de asesinato con la agravante de ser la víctima menor de 16 años.

El matrimonio tiene otro niño, de 4 años, del que se ha hecho cargo un familiar de la pareja.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas