La Guardia Civil ha detenido en La Coruña a una persona que obtenía imágenes de carácter sexual de menores de edad a través de las redes sociales mediante coacciones y graves amenazas. Hasta el momento, han sido identificadas 24 víctimas en todo el territorio.

Según informó la Guardia Civil en un comunicado, en el registro practicado en el domicilio del detenido, los agentes incautaron gran cantidad de dispositivos informáticos con contenido sexual.

La operación, llevada a cabo por el Equipo de Mujer-Menor (Emume) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña, se inició en febrero de 2023 y ha sido a raíz de la denuncia de una menor en la que manifestaba que estaba sufriendo graves amenazas y coacciones para enviar imágenes de contenido sexual a través de las redes sociales.

Fruto de aquella denuncia, los agentes pudieron comprobar que, el ahora detenido, operaba en distintas redes sociales bajo varias identidades para contactar con menores de edad. Asimismo, comprobaron que el autor utilizaba sofisticados métodos y herramientas tecnológicas para tratar de ocultar su identidad en la red.

"Igualmente, se constató que esta persona utilizaba un patrón sistemático para extorsionar a las víctimas. Inicialmente, enviaba a sus víctimas una imagen íntima propia (conocida como "nude"). Posteriormente, y valiéndose de diferentes artimañas y manipulación psicológica, solicitaba a cambio otra fotografía desnuda de las víctimas. Al recibir el primer desnudo, el presunto autor iniciaba un hostigamiento progresivo".

Con la imagen de la víctima en su poder, el detenido intentaba obligarla a aceptar un acuerdo que fingía ceder los derechos de uso de las imágenes que había recibido. Bajo este falso acuerdo, las intentaba convencer de que así quedaba exento de cualquier responsabilidad en su tenencia o posible difusión, para evitar ser denunciado posteriormente por las personas a las que engañaba.

Asimismo, para obtener más material pornográfico, el detenido llegó incluso a suplantar la identidad de otras personas en distintas plataformas de redes sociales. Con estos nuevos perfiles, contactaba de nuevo con las víctimas iniciando un nuevo ciclo de chantaje al informarles que había obtenido imágenes sexuales de ellas y que las difundiría en su entorno personal si no le enviaban más. Tal era la presión "constante y sostenida que ejercida sobre las víctimas que llegó a provocar en algunas de ellas graves trastornos depresivos".

En el registro del domicilio del detenidos se hallaron gran cantidad de dispositivos de almacenamiento masivo donde se encontró "una inmensa cantidad de información, fotografías, vídeos y archivos almacenados por el investigado, confirmando la gravedad y trascendencia de los hechos delictivos".