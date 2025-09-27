María José, experta en protocolo: “Mojar un churro en el chocolate es como forzar a un vals a que se transforme en un reguetón”

La vida consiste en poder tomarse pequeños placeres. Un paseo por la playa al atardecer, reencontrarte con tus amigos del pueblo cuando empieza el verano e incluso encontrarse todos los semáforos en verde cuando se tiene prisa son pequeños momentos que producen una gran felicidad, aunque sea momentánea, a las personas. Esos placeres no son iguales durante todo el año. Mientras que en verano el gusto está en tomarse un helado cuando aprieta el calor, pocas cosas más gratificantes hay en invierno que tomarse un chocolate con churros tras un frío paseo por la calle.

El sabor de los churros con el calor del chocolate es una mezcla perfecta, sea cual sea la hora del día. Es ideal para el desayuno, pero también a media tarde para saborear una merienda dulce en buena compañía. Sin embargo, la mayoría de la población no los come bien. María José Gómez, experta en protoco y etiqueta, sorprendió con un vídeo en TikTok en el que afirma que mojar el churro en el chocolate no es lo adecuado.

¿Por qué no se deben mojar los churros en el chocolate?

Esta experta lo explica de manera tan sencilla como poética: "En la gastronomía, como en la vida, algunas uniones son perfectas". Eso sí, se tiene que cumplir una condición: "Pero solo cuando se mantienen en sus propios términos". Tras esta introducción, pasa a explicar ambos elementos por separado: "El churro, majestuoso, crujiente, dueño de una textura que no necesita a nadie para hacerlo brillar". "El chocolate es rico y profundo, un compañero perfecto, pero no un opresor", añade.

El calorímetro: 4 churros con un vaso de chocolate larazon

Con esto último ya introduce su opinión, que la explica claramente con una comparación: "Mojar un churro en el chocolate es como forzar a un vals a que se transforme en un reguetón, una tragedia estética". Deja claro que, a sus ojos, no se deben mezclar, aunque sí comer a la vez: "La verdadera elegancia está en los contrastes".

¿Cómo se deben comer los churros con chocolate?

Explica lo que se debe hacer de forma ideal a nivel de protocolo: "Un bocado de churro y un sorbo de chocolate. Separados pero en un perfecto diálogo de sabores". De esta manera, se unen ambos sabores, pero también se disfrutan por separado. Hace una advertencia: "Respete el churro y saboree el chocolate. Juntos pero no revueltos", sentencia. Esta técnica también promueve la limpieza al evitar que caiga alguna inoportuna gota tras mojar.

Polémica en los comentarios

Ella tiene su visión muy clara, pero los usuarios no comparten la opinión y lo hicieron saber en los comentarios del vídeo. "Algunas uniones son perfectas, pero algunos placeres también y no hay más placer que mojar el churro en chocolate. En España es tradicional", rebatía uno de ellos. Otros tiraban de curiosas comparaciones: "¿Qué quieres que te diga, amiga? La estética para comer churros me da igual. El churro siempre mojado en chocolate, los dos sabores juntos son un placer. Como si te comes un bocadillo con el pan y el relleno por separado, no es lo mismo".

San Ginés tiene alternativa

San Ginés, lleva coronándose como el mejor sitio para comer chocolate con churros, lo que ha desembocado en largas e infinitas colas sólo para disfrutar de este manjar. No obstante, existe una opción que poco tiene que envidiarle, donde la cola es casi inexistente y además está a pocos minutos de esta chocolatería. La Chocolatería 1902 es la alternativa perfecta a San Ginés. Se trata de un negocio que ha ido de generación en generación, que ya va por el quinto turno familiar. Tiene su propia fábrica y lleva desde 1902 haciendo churros, porras y chocolate todos los días.