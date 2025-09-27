Muere un niño de 13 años en Marruecos por las mordeduras de un perro callejero

Un niño de 13 años ha fallecido en Casablanca tras sufrir complicaciones por la mordedura de un perro callejero hace más de un mes. El incidente puso de manifiesto el peligro que representan los canes sin control, en medio de una polémica entre animalistas que se oponen alo exterminio puro y duro de los animales y el Gobierno, encargado de solucionar el problema.

La familia de la víctima confirmó que la mordedura ocurrió hace aproximadamente 40 días, pero en ese momento desconocieron su gravedad, sobre todo porque la herida no era profunda y al principio no presentaba signos preocupantes.

Después, se produjo el un deterioro del estado del niño tras presentar síntomas de rabia. Fue trasladado al hospital para recibir el tratamiento necesario, pero falleció a causa de las heridas.

La familia instó a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes y organizar campañas serias y eficaces para combatir el fenómeno de los perros callejeros, que se ha convertido en una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los niños.