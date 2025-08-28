Acceso

Sociedad

Suceso

Detienen a un ladrón de barcos en busca y captura tras ser rescatado de una embarcación a punto de hundirse en Ceuta

Uno de los rescatados tenía una orden de búsqueda y detención en vigor y fue puesto a disposición judicial en Cádiz

La Guardia Civil recupera otro cadáver de un migrante en Ceuta, el vigesimotercero de 2025
La alerta se activó cuando la Central COS detectó la embarcación sospechosa Europa Press
  • Antón Señán
Creada:
Última actualización:

En la pasada madrugada, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil con base en Ceuta protagonizaron un rescate de emergencia a unos 8 millas al norte de Punta Almina. Su intervención permitió salvar a dos tripulantes de una embarcación recreativa semihundida en plena navegación. Lo que parecía un operativo rutinario terminó con un giro inesperado: uno de los pasajeros estaba siendo buscado por las autoridades.

La alerta se activó cuando la Central COS detectó la embarcación sospechosa —con matrícula peninsular— navegando rumbo a la Península y con indicios de posible ilegalidad. Ante la posible implicación en un ilícito penal, se desplegó el dispositivo de rescate. Los GEAS localizaron la nave y procedieron a rescatar a sus ocupantes elevándolos a la embarcación oficial. A pesar del hundimiento posterior del bote, ambos hombres fueron puestos a salvo y trasladados a dependencias oficiales sin incidentes mayores.

Tras el rescate, se comprobó que uno de ellos tenía una requisitoria en vigor: estaba siendo buscado, detenido y citado ante un juzgado de la provincia de Cádiz por su presunta relación con la sustracción de embarcaciones. Inmediatamente, fue arrestado y, junto con las diligencias correspondientes, será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.

Esta operación ejemplifica la versatilidad y capacidad de respuesta del GEAS, unidad que no solo realiza salvamento en el medio acuático, sino que también actúa en tareas de policía judicial, apoyo técnico y protección de seguridad marítima. Su función es clave en emergencias como esta, donde el riesgo combina la posible comisión de delitos con peligros físicos inminentes.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas