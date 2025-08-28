Detienen a un ladrón de barcos en busca y captura tras ser rescatado de una embarcación a punto de hundirse en Ceuta

En la pasada madrugada, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil con base en Ceuta protagonizaron un rescate de emergencia a unos 8 millas al norte de Punta Almina. Su intervención permitió salvar a dos tripulantes de una embarcación recreativa semihundida en plena navegación. Lo que parecía un operativo rutinario terminó con un giro inesperado: uno de los pasajeros estaba siendo buscado por las autoridades.

La alerta se activó cuando la Central COS detectó la embarcación sospechosa —con matrícula peninsular— navegando rumbo a la Península y con indicios de posible ilegalidad. Ante la posible implicación en un ilícito penal, se desplegó el dispositivo de rescate. Los GEAS localizaron la nave y procedieron a rescatar a sus ocupantes elevándolos a la embarcación oficial. A pesar del hundimiento posterior del bote, ambos hombres fueron puestos a salvo y trasladados a dependencias oficiales sin incidentes mayores.

Tras el rescate, se comprobó que uno de ellos tenía una requisitoria en vigor: estaba siendo buscado, detenido y citado ante un juzgado de la provincia de Cádiz por su presunta relación con la sustracción de embarcaciones. Inmediatamente, fue arrestado y, junto con las diligencias correspondientes, será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.

Esta operación ejemplifica la versatilidad y capacidad de respuesta del GEAS, unidad que no solo realiza salvamento en el medio acuático, sino que también actúa en tareas de policía judicial, apoyo técnico y protección de seguridad marítima. Su función es clave en emergencias como esta, donde el riesgo combina la posible comisión de delitos con peligros físicos inminentes.