La DGT tiene la respuesta: qué significa la letra 'E' que se ve en las carreteras

Al igual que con muchas señales de tráfico, su congruente desconocimiento puede causar un grave conflicto en la carretera y es que este suceso pone en juego la integridad física de todos los presentes en la calzada por lo que es sumamente importante extremar la precaución en caso de desconocer una señal y, posteriormente, cuando concluya la circulación, llevar a cabo un estudio en relación a su significado. Del mismo modo que sucede en otros campos, las marcas viales se encuentran en continua evolución lógica. Esta adaptación se debe a las nuevas necesidades que surgen, por tanto, para los conductores más veteranos la adición de nuevas señales puede llegar a ser desconocida. Un claro ejemplo es el de las nuevas líneas rojas pintadas en ciertas carreteras.

Asimismo, es igual de relevante conocer la señalización expresa en la carretera como su previa anticipación, estos hechos son complementarios ya que de nada sirve entender estos distintivos sino se hace una buena aplicación de estos. Para ello, la Dirección General de Tráfico esclarece unas directrices a seguir para el correcto funcionamiento de las vías públicas remitiendo la significación del repertorio legislativo.

No obstante, existen varias signos que, aunque no es fundamental su entendimiento, ayuda al vehículo y a su portador a comprender mejor las características del tramo en el que se encuentra circulando. Este es el caso de la letra que hoy nos concierne, este prefijo que consecuentemente va sucedido por un número encuentra su ocupación en ciertas carreteras a las que da nombre. Del mismo modo, estos carteles que se emplean para ubicar y diferenciar las distintas redes de tráfico son representados con un fondo verde a diferencia del resto de señales de identificación. Sin embargo, el significado de esta marca es desconocido para la mayoría.

¿Qué significa la señal de la letra 'E' que se encuentra en las carreteras?

Esta letra aparece en las vías pertenecientes a la red internacional de carreteras europeas, es decir, en calzadas no exclusivas del estado. Esta red vial encuentra su origen en la firma del Acuerdo Europeo sobre las Principales Arterias de Tráfico Internacional en Ginebra, en el año 1975. El objeto del mismo es entrelazar los principales puntos de interés entre los distintos países europeos, situados dentro del convenio, para facilitar la unificación en términos de transporte entre todos los implicados. Sin embargo, hay algunas vías que sobrepasan las fronteras y abarcan territorio fuera del continente europeo.

La primera carretera relativa a esta red es la E1, esta parte de Belfast, en Irlanda del Norte y llega hasta Sevilla. En España, estas carreteras también se conocen con la denominación nacional, sin embargo, este nombre solo abarca la parte del territorio peninsular que atañe al país. Un claro ejemplo es el de la A6 que, a su vez, pertenece a la E90 europea.

A pesar de que el acuerdo en cuestión fue supervisado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, lo lógico sería pensar que solo están involucrados países pertenecientes a la Unión Europea, por el contrario, dentro de esta resolución también se encuentran algunos países asiáticos afiliados al CEPE.

¿Cuáles son las señales que incluyen letras que debes conocer?

Para aquellos que desconozcan el significado del resto de letras, he aquí una breve explicación de algunas de ellas. La más frecuente es la 'A', esta se emplea para identificar a las autovías y autopistas principales de España. En el caso de la conjunción 'AP' que es una escisión de esta última, se refiera a autopistas que incluyen peajes, por lo general estas suelen ser más cómodas y acumulan un menos volumen de tráfico. El prefijo 'N' repercute a las carreteras nacionales, por ejemplo, la 'N-124' de Logroño a Vitoria, suelen conectar territorios que no se encuentran en el recorrido de las autopistas. Del mismo modo sucede con las carreteras comarcales, identificadas con el prefijo 'C', y las regionales, con 'R'.