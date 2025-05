Dieta y planeta: esta es la cantidad máxima de carne que puedes comer sin dañar el medioambiente, según un estudio

Investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) han calculado la cantidad máxima de carne que se debería comer a la semana para realizar un consumo sostenible que no dañe el planeta. Su conclusión es clara: para que una dieta sea sostenible, no debería incluir más de 255 gramos semanales de carne de ave o cerdo, lo que equivaldría aproximadamente a dos pechugas de pollo. Este límite no es aplicable a la carne carne roja, como la ternera o el cordero, cuya producción implica un alto impacto ambiental.

Según el estudio, incluso consumos moderados de carne roja, superan los límites planetarios establecidos para la regeneración de recursos, debido a su elevado impacto ambiental en términos de emisiones, uso de agua y suelo. "Nuestros cálculos muestran que incluso cantidades moderadas de carne roja en la dieta son incompatibles con lo que el planeta puede regenerar de recursos según los factores ambientales que analizamos en el estudio. Sin embargo, hay muchas otras dietas -incluso con carne- que son saludables y sostenibles", afirma Caroline H. Gebara, postdoctoranda en DTU Sustain y autora principal del estudio publicado en la revista 'Nature Food'.

El primer objetivo del estudio era averiguar si es posible satisfacer las necesidades nutricionales de toda la población mundial sin sobrepasar los límites planetarios y, según sus cálculos, es posible. Pero requerirá un cambio en nuestro consumo de alimentos tanto a nivel global como individual, advierte Caroline H. Gebara. "El cambio global requiere una acción política al más alto nivel, mientras que el cambio individual será mucho más fácil si disponemos de mejores orientaciones y marcos de trabajo que nos permitan reducir el consumo de alimentos", explica.

El siguiente objetivo de la investigación era, por tanto, llegar a cifras concretas sobre la cantidad de distintos alimentos que se puede comer sin consumir más recursos de la Tierra de los que ésta puede regenerar. "La mayoría de la gente se da cuenta ahora de que deberíamos comer menos carne por razones tanto medioambientales como de salud pero es difícil relacionar cuánto es 'menos' y si realmente supone una diferencia en el panorama general--continúa-. Por eso, basándonos en los límites planetarios, hemos calculado una cifra concreta, 255 gramos de carne de ave o cerdo a la semana, que se puede visualizar y tener en cuenta cuando se está en el supermercado", explica.

Los cálculos del equipo de investigación tienen en cuenta una serie de factores medioambientales como las emisiones de CO2, el consumo de agua y el uso de la tierra, así como el impacto sobre la salud de una dieta concreta. En total, han examinado más de 100.000 variaciones de 11 tipos de dietas y han calculado sus respectivos efectos sobre el medio ambiente y la salud y los cálculos muestran claramente que una dieta incluso con cantidades moderadas de carne roja supera los límites planetarios.

Las dietas pescetariana, vegetariana o vegana son las que con mayor probabilidad se mantienen dentro de los límites de lo que el planeta puede soportar, aunque esto también depende de los productos concretos que se consuman..Distintas combinaciones de dietas, como la vegetariana pero con lácteos o huevos, también pueden ser sostenibles.

Y eso es exactamente lo que Caroline H. Gebara espera que el estudio ayude a más gente a darse cuenta: que una dieta sostenible puede adoptar muchas formas diferentes. "Por ejemplo, nuestros cálculos muestran que es posible comer queso si eso es importante para ti, y al mismo tiempo llevar una dieta sana y respetuosa con el clima -apunta-. Lo mismo ocurre con los huevos, el pescado y la carne blanca, pero la premisa es, por supuesto, que el resto de la dieta sea relativamente sana y sostenible. Pero no tiene por qué ser una cosa o la otra", precisa.

Los límites planetarios son umbrales definidos científicamente que marcan cuánto impacto ambiental puede soportar la Tierra sin comprometer su capacidad de regenerarse. Fueron definidos en 2009 por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y actualmente se reconocen nueve: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el uso de agua dulce, el uso del suelo, la emisión de sustancias químicas que agotan la capa de ozono, la contaminación con sustancias artificiales como plásticos o pesticidas, la emisión de aerosoles en la atmósfera, el exceso de nitrógeno y fósforo en suelos y aguas, y la acidificación de los océanos por pérdida de carbonato cálcico.

Según datos del Centro de Resiliencia de Estocolmo, en 2023 ya se han sobrepasado seis de los nueve límites planetarios, lo que subraya la urgencia de adoptar dietas y modelos de producción más sostenibles. Sólo los relacionados con la capa de ozono, los aerosoles atmosféricos y la pérdida de carbonato cálcico en los océanos se mantienen, por ahora, dentro de márgenes seguros.