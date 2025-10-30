Diga adiós al moho en los azulejos de su baño: simplemente haga esto para que parezcan nuevos

El baño es, sin duda, una de las zonas más desafiantes a la hora de mantener la limpieza. La humedad constante y la falta de ventilación suelen favorecer la aparición de moho entre los azulejos, lo que no solo perjudica la estética del espacio, sino que también puede generar malos olores e incluso afectar la salud.

Ante este problema recurrente, muchos recurren a productos químicos fuertes que, aunque pueden ser efectivos, resultan costosos y, en ocasiones, agresivos para la superficie y para el medio ambiente.

La mezcla casera que está revolucionando la limpieza

La buena noticia es que existe un método sencillo, económico y natural que está ganando popularidad entre expertos en limpieza y usuarios de redes sociales. Solo se necesitan tres ingredientes comunes: vinagre blanco, bicarbonato de sodio y agua caliente.

Mezcle partes iguales de vinagre y agua en un pulverizador.

Rocíe la solución sobre las juntas y zonas con moho y deje actuar durante 10 minutos.

Espolvoree bicarbonato sobre el área tratada.

Frote con un cepillo de cerdas duras.

Enjuague con agua tibia y seque bien.

El resultado es visible desde la primera aplicación: el moho desaparece y los azulejos recuperan su brillo original, sin necesidad de usar productos agresivos.

Un truco útil para mantener el baño impecable

Especialistas en limpieza recomiendan aplicar este método una vez por semana en baños con alta humedad. Además, sugieren ventilar después de ducharse, secar las superficies y eliminar restos de jabón para evitar la formación de moho a largo plazo.

Con esta técnica sencilla y accesible, mantener un baño reluciente y libre de moho está al alcance de todos.