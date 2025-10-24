Se dispara a sí mismo para fingir un tiroteo: un ex agente de Nueva York pasará seis meses en prisión

Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2024, cuando Mascia notificó por radio que había sido alcanzado por un disparo en la pierna durante una supuesta parada de tráfico en una avenida del condado. Afirmó que el agresor era un “hombre negro o de piel oscura” que portaba un pasamontañas y conducía un Dodge Charger. Tras el aviso, las autoridades emitieron una alerta y el agente fue trasladado a un hospital.

Sin embargo, la investigación posterior concluyó que el tiroteo había sido simulado. La Fiscalía indicó que Mascia colocó casquillos de bala calibre 22 en su puesto de servicio, se trasladó posteriormente al parque Hempstead Lake, se disparó a sí mismo y volvió al lugar de los hechos para denunciar el supuesto ataque. El arma empleada fue localizada el 2 de noviembre de 2024 durante un registro en la vivienda familiar del agente.

La fiscal del distrito, Anne Donnelly, calificó las acciones del exagente como “tan meticulosamente calculadas como vergonzosas” y aseguró que “sus mentiras desperdiciaron cientos de horas de trabajo policial, costaron a los contribuyentes y traicionaron la confianza pública en las fuerzas del orden”. Donnelly añadió que la investigación no halló testigos ni grabaciones que respaldaran la versión del expolicía.

Durante el juicio, la fiscalía explicó que el agente se disparó para aparentar ser un héroe y tratar de impresionar a una exnovia, tal y como publicó CBS News. Además de la pena de prisión, el tribunal impuso a Mascia cinco años de libertad condicional, el pago de 289.511 dólares en concepto de restitución y la obligación de seguir tratamiento de salud mental. Su abogado, Jeffrey Lichtman, declaró a Associated Press que su cliente “está mortificado por sus acciones y feliz de poder continuar con su vida”.

Implicación de sus padres en el caso

Durante el registro domiciliario en el que se halló el rifle, los padres del exagente también fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego. El padre, Thomas A. Mascia, se declaró culpable de un delito grave y fue condenado a cinco años de libertad condicional, mientras que la madre, Dorothy Mascia, recibió la misma pena tras admitir un delito menor.

El caso de Thomas Mascia ha sido considerado uno de los fraudes más inusuales registrados en la policía del estado de Nueva York. Para la fiscalía, el suceso pone de manifiesto la gravedad de manipular pruebas y simular delitos en el ejercicio de funciones públicas, un comportamiento que, según Donnelly, “debilita la confianza ciudadana en aquellos encargados de protegerla”.