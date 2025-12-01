Documentan el séptimo caso de remisión completa del VIH

Desde que, en 2008 se informó del célebre "paciente de Berlín", el primer individuo que logró eliminar por completo el VIH tras un trasplante de células madre con una mutación genética excepcional, la comunidad científica ha documentado un goteo constante de casos similares. Hasta ahora se han descrito nueve remisiones completas: seis publicadas en revistas científicas y tres presentadas en congresos médicos. Este lunes, la revista Nature ha difundido el que sería el séptimo caso publicado, un avance que consolida la idea de que la cura funcional del virus —aunque extremadamente compleja— es posible.

El nuevo caso presenta, además, una particularidad relevante. En la mayoría de remisiones anteriores, los pacientes recibieron células madre de donantes con dos copias de la mutación CCR5Delta32, un cambio genético poco frecuente que impide al VIH entrar en las células. Esa doble mutación actúa como un escudo natural. Esta vez, sin embargo, el paciente -un varón alemán de 60 años- recibió células con solo una copia de la mutación. Aun así, la infección desapareció por completo.

Interrumpió la terapia antirretroviral

El caso, detallado por el investigador Christian Gaebler (Charité-Universitätsmedizin, Berlín), arranca en 2009, cuando al paciente se le diagnosticó VIH. Seis años después desarrolló una leucemia mieloide aguda, lo que obligó a realizar un trasplante de células madre. Como ocurrió con otros pacientes previos, los médicos intentaron encontrar un donante con la doble mutación, pero no lo lograron. Finalmente, seleccionaron un donante con una mutación parcial: una copia alterada y otra normal.

Tres años después del trasplante, el paciente interrumpió su terapia antirretroviral. Lo esperable en estas situaciones es que, en cuestión de semanas, el virus resurja. Pero no ocurrió. Tres años más tarde, el VIH seguía sin rastro detectable en sangre o tejidos.

El hallazgo refuerza lo ya observado en otros casos, como el del paciente de Ginebra, en el que el donante no tenía ninguna copia de la mutación. Esto demuestra que la mutación CCR5Delta32 no es imprescindible para lograr la remisión mediante trasplante. Debe existir un conjunto de mecanismos adicionales todavía desconocidos.

Para Javier Martínez-Picado, investigador ICREA en IrsiCaixa y líder del consorcio internacional IciStem, el estudio está "excelentemente realizado", pero que no representa una disrupción radical frente a experiencias anteriores. A su juicio, el interés reside en la confirmación del papel de ciertas células inmunitarias: las células ‘natural killer’ (NK).

Estas células pueden desempeñar un papel facilitador en la eliminación del reservorio viral cuando están presentes en el momento del trasplante. Manipularlas para hacerlas más eficaces podría convertirse en una estrategia complementaria para, en el futuro, acelerar el borrado del VIH.

[[H2No extrapolable a población general]]

Pese a su relevancia, los expertos insisten en que se trata de una intervención no extrapolable a la población general. Los trasplantes de células madre son procedimientos de alto riesgo, reservados exclusivamente para personas con enfermedades hematológicas graves. No es ético ni seguro someter a un paciente con VIH estable a un trasplante solo para intentar eliminar la infección.

Sin embargo, cada nuevo caso proporciona información valiosa para reconstruir el complejo puzle de la curación del VIH. Ha llegado el momento de aglutinar toda la evidencia y analizarla desde una perspectiva amplia, con el objetivo de identificar patrones comunes: qué elementos favorecen la remisión, cuáles no son necesarios y qué procesos biológicos podrían reproducirse mediante terapias menos invasivas.

El caso publicado contribuye a esa fotografía global: confirma que la doble mutación no es necesaria, que el sistema inmunitario desempeña un papel más complejo de lo pensado y que la remisión sostenida es alcanzable bajo ciertas condiciones. A la espera de tratamientos curativos más seguros, estos casos siguen marcando el rumbo hacia un objetivo que hace apenas dos décadas parecía imposible.