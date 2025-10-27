Dos detenidos en Granada con 3,2 toneladas de hachís ocultas en cartones para reciclar

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Granada a dos personas a las que ha intervenido 3,2 toneladas de hachís ocultas en cartones prensados destinados al reciclaje enviados a la península desde el puerto de Melilla en una operación conjunta con la Agencia Tributaria.

Se trata de la operación Sarcina en la que se ha logrado una de las mayores aprehensiones de hachís procedente de la ciudad autónoma en los últimos años, informan la Dirección General de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Tras detectarse un envío sospechoso de droga desde Melilla a la península los agentes organizaron un dispositivo de seguimiento de la carga.

El envío fue controlado en el puerto de Málaga por efectivos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera y a pesar de estar embalada e impregnada para enmascarar su olor oculta en cartones reciclados la droga fue localizada con ayuda de perros del Servicio Cinológico del instituto armado.

Finalmente el envío fue interceptado en la provincia de Granada y el dispositivo culminó con la intervención de 3.225 kilos de hachís con un valor en el mercado de veinte millones de euros y la detención de dos personas por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública por tráfico de drogas