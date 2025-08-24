¿Sabes que el feng shui dice que el color de tu perro "determina tu suerte"?

La consultora especializada Tanaura ha sorprendido en redes sociales al explicar cómo el feng shui atribuye significados energéticos específicos al color del pelaje de los perros. En un video viral de su perfil de Instagram (@tanauraluck), los expertos detallan que cada tonalidad se relaciona con diferentes tipos de energía que afectarían directamente a la suerte y armonía del hogar, ampliando así los principios tradicionales de esta disciplina oriental más allá de la distribución de espacios y colores en la vivienda.

Según la explicación, los perros negros actuarían como "energías guardianas" que protegen el hogar de negatividad y peligros, mientras que los ejemplares marrones o dorados atraerían "riqueza sólida e ingresos estables". Los perros blancos, por su parte, se asociarían con la pureza y curación emocional, siendo ideales para personas que atraviesan periodos de cambio o inestabilidad.

Mascotas como parte del campo energético

La reflexión final de Tanaura profundiza en la concepción holística de las mascotas dentro del feng shui, considerándolas "más que compañía" y definiéndolas como elementos integrados en el campo energético personal. Esta perspectiva amplía la relación tradicional entre humanos y animales, incorporando dimensiones espirituales y energéticas que trascienden la mera convivencia doméstica.