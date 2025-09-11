El vídeo viral de un chef que alerta sobre los peligros de la carne poco hecha: "A un niño te lo puedes llevar a otro barrio"

Charlito Cooks (@charlito_cook) ha publicado en TikTok una demostración que ya acumula millones de reproducciones: mientras un filete contaminado solo presenta microorganismos en la superficie, al triturarlo para formar la hamburguesa esas bacterias se distribuyen por toda la masa, incluyendo el centro, donde el calor de la plancha tarda más en penetrar. Usando sal como metáfora visual, el chef muestra cómo la picadora, los cuchillos y las propias manos actúan como vectores de contaminación cruzada que luego no se eliminan con un simple sellado exterior.

Tres alternativas para evitar riesgos

Ante la pregunta de por qué la sociedad acepta filetes poco hechos y, sin embargo, teme la hamburguesa roja, Charlito responde que la clave está en la penetración del calor: a más de 200 grados la superficie del filete se esteriliza en segundos, mientras que en una hamburguesa gruesa el núcleo puede permanecer por debajo de los 70 grados, temperatura mínima que destruye la mayoría de cepas peligrosas de salmonella o E. coli. Por eso propone tres vías: pedir la hamburguesa bien cocida, optar por el formato smash que por ser más fino se calienta de forma homogénea, o asumir el riesgo personal, pero jamás aplicarlo a niños, cuyo sistema inmunitario puede colapsar con una intoxicación que en un adulto solo provocaría diarrea y fiebre.