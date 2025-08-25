Acceso

Hallan un cadáver flotando en el pantano de Nagore, Navarra

La persona fallecida es de nacionalidad peruana y tenía 51 años de edad

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 51 años de nacionalidad peruana que apareció ayer domingo flotando en el agua en el pantano de Nagore, en Navarra.

La primera alerta fue recibida a las 16:17 horas a través de SOS Navarra, que activó de inmediato a los servicios de emergencia, informó la Benemérita.

Efectivos de Bomberos fueron movilizados para recuperar el cadáver, mientras que una primera patrulla de la Guardia Civil desplazada al lugar se hizo cargo de las diligencias iniciales y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según han informado, la persona fallecida es de nacionalidad peruana y tenía 51 años de edad. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona para practicar la correspondiente autopsia.

