¿Qué significa saludar sin levantarse de la silla según los expertos?

Aunque suele pasar desapercibido, el acto de saludar también forma parte del complejo lenguaje no verbal. Y como todo gesto corporal, puede ser interpretado de distintas maneras según el contexto, la cultura y la relación entre las personas implicadas.

Uno de esos gestos aparentemente menores es saludar desde una silla, sin levantarse. ¿Se trata de comodidad, de autoridad o de falta de educación? Depende.

Un gesto pequeño que transmite grandes mensajes

¿Qué significa saludar sin levantarse de la silla? Esto es lo que dicen los expertos Unsplash

Expertos en psicología social señalan que no levantarse al saludar puede reflejar múltiples intenciones o estados, desde cansancio físico hasta desinterés emocional.

En contextos profesionales, por ejemplo, si una figura de autoridad permanece sentada mientras saluda a alguien, puede estar reforzando su posición jerárquica, de forma consciente o no. Es un gesto que sugiere poder, dominio o incluso distancia.

Por el contrario, en entornos informales -como reuniones familiares o encuentros con amigos- el mismo gesto puede deberse simplemente a comodidad o confianza.

¿Es una falta de respeto?

No necesariamente. Según la psicóloga clínica experta en comunicación no verbal, Patricia Dixon, saludar sentado no siempre implica desdén o mala educación. En muchas ocasiones, puede estar relacionado con el cansancio, una dolencia física o una situación de incomodidad personal.

Por eso, es importante interpretar el gesto dentro del contexto: no es lo mismo en una entrevista de trabajo que en una sobremesa entre amigos.

La comunicación no verbal: lo que decimos sin hablar

¿Qué significa saludar sin levantarse de la silla? Esto dicen los expertos Unsplash

La psicóloga Dixon asegura que una parte significativa de nuestra comunicación ocurre sin palabras. "Gestos como mantener el contacto visual, inclinarse hacia el otro o levantarse al saludar dicen mucho sobre cómo nos sentimos y cómo nos posicionamos en una situación determinada", agrega.

Estos gestos silenciosos construyen o debilitan vínculos, y pueden influir incluso en la percepción que otros tienen sobre nosotros.

Más que un saludo: una declaración silenciosa

Saludar desde la silla no es solo una cuestión de modales: es una señal que, consciente o no, refleja cómo nos sentimos, cómo valoramos al otro y qué rol ocupamos en ese momento. Por eso, observar cómo saludamos -y cómo nos saludan- puede ser una herramienta poderosa para comprender mejor nuestras relaciones y actuar con mayor empatía y conciencia.