Una encuesta apunta a que el 40% de los cuidadores enferma de forma crónica

Al menos cuatro de cada diez italianos que cuidan de un ser querido aseguran haber desarrollado enfermedades crónicas que antes no padecían, según una encuesta del Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia, que destaca que ser cuidador "implica renunciar a visitas médicas, especialmente para las mujeres".

El sondeo, al que respondieron 2.033 personas, de las cuales el 83% eran mujeres, se ha efectuado en el marco del proyecto "El impacto del género en el estrés psicológico y la salud en cuidadores familiares", promovido por el Centro de Referencia en Medicina de Género del ISS, informa Efe.

"Es crucial enfatizar las diferencias de sexo y género en la salud de las personas cuidadoras. Las mujeres, en particular, soportan la abrumadora carga del cuidado y la asistencia en el seno familiar, especialmente cuando se trata de familiares dependientes", explicó la directora del Centro, Elena Ortona.

Las enfermedades más frecuentes son las musculoesqueléticas, seguidas de las cardiovasculares y las gastrointestinales, con mayor incidencia entre mujeres jóvenes.

"Las investigaciones demuestran que las mujeres cuidadoras están más expuestas a problemas de salud física y psicológica; en consecuencia, las desigualdades de género pueden, a su vez, generar desigualdades en salud", agregó Ortona.

Del 41% de personas que afirmaron haber desarrollado alguna enfermedad, el 66% indicó haber padecido dos o más afecciones.

Para afrontar el problema, la directora recalcó la necesidad de "implementar medidas de prevención eficaces destinadas a reducir las patologías relacionadas con el estrés y garantizar un apoyo más equitativo y específico".

"Es fundamental que las políticas sociales y sanitarias, al planificar intervenciones de apoyo para cuidadores familiares, consideren las diferencias de sexo y género con base en la evidencia científica", reiteró.