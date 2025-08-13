Los peluqueros revelan nueve señales de advertencia para que los clientes se marchen antes de que les atiendan

Ir a la peluquería va mucho más allá de un simple cambio de look. Para muchos, es un acto de autocuidado: un espacio donde relajarse, resaltar la belleza y dedicarse un rato para uno mismo. Pero no todos los salones cumplen con esa promesa. Hay lugares en los que la experiencia puede convertirse en un auténtico calvario: productos caducados, manos poco expertas o técnicas inadecuadas pueden arruinar lo que debería ser un momento de disfrute. Al igual que sucede con restaurantes o clínicas que dejan un mal sabor de boca, no todas las peluquerías son confiables. Por suerte, los expertos en estilismo saben identificar señales de alerta que podrían evitar muchas tragedias capilares.

Afortunadamente, los expertos en estilismo saben detectar ciertas señales de alerta que pueden evitar tragedias capilares. Giulia Hiller, directora del salón SeaCut By Giulia, compartió los indicadores más importantes a los que los clientes deben prestar atención.

1. Peluquería sin citas

“La primera señal de alerta es cuando no se trabaja con citas, solo con clientes sin previo aviso”, explica Hiller. Esto dificulta planificar la jornada y puede convertir un corte de pelo en un trabajo en cadena, sin tiempo suficiente para cada cliente.

2. Precios demasiado bajos

Si los precios son irresistiblemente bajos, conviene desconfiar. Según Hiller, esto suele indicar productos de menor calidad y poco tiempo dedicado al cliente. Además, los empleados pueden estar mal pagados, lo que repercute en el resultado final.

3. Consultas solo con carta de colores

Es habitual usar cartas de colores, pero si el cliente elige un tono sin una explicación realista, es un problema. “Muy rara vez un color queda exactamente como en la carta”, señala Hiller. La comunicación honesta sobre lo que es posible con cada tipo de cabello es esencial.

4. Falta de tiempo para consultas

No dedicar tiempo al estudio previo del cabello. Es crucial que el peluquero examine la estructura del pelo, aclare expectativas y explique qué es factible. “No todo es posible con cualquier tipo de cabello”, advierte Hiller.

5. Comentarios inapropiados sobre el cabello

Usuarios en Reddit han compartido experiencias de peluqueros que hacen comentarios groseros o indeseados sobre la cantidad o el estilo del cabello, lo que indica falta de profesionalidad y respeto hacia el cliente.

6. Cortes que tardan demasiado

Si un corte sencillo se prolonga más de lo esperado y el resultado no coincide con lo solicitado, es un indicio de descuido o falta de habilidad, según reportan usuarios de Reddit.

7. Falta de fiabilidad

Cancelaciones constantes o reprogramaciones frecuentes son señales claras de un salón poco confiable.

8. Puntualidad deficiente

Llegar tarde habitualmente altera la rutina de los clientes y demuestra falta de compromiso. Una demora ocasional puede ocurrir, pero los retrasos constantes son problemáticos.

9. La pregunta “¿Lo de siempre?”

Preguntar esto sin discutir opciones muestra desinterés por el cambio que el cliente pueda querer. Una mejor aproximación es preguntar cómo quedó el corte anterior, fomentando la comunicación y evitando decepciones.

Encontrar la peluquería adecuada es clave, porque el cabello es una expresión de personalidad. Observar estas señales de alerta puede ahorrar frustraciones y garantizar que la visita al salón sea un verdadero momento de cuidado y disfrute sin contratiempos ni decepciones.