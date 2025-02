Esta es la gran multa a la que te enfrentas por utilizar un inhibidor de radar

El uso de las tecnologías y de dispositivos para averiguar controles de alcoholemia y los radares de velocidad está en el punto de mira de las autoridades. "Es una práctica insolidaria e incívica, porque ese aviso permitirá a un conductor bebido eludir el control y provocar un siniestro grave en cualquier otro punto en el que podrán verse afectados ciudadanos inocentes", afirmó Fernando Grande-Marlaska. Interior y la Dirección General de Tráfico estudian la mejor forma y modo de incorporar la prohibición de avisos por WhatsApp y Telegram en nuestra legislación .

Algunos conductores usan detectores de radares, que están prohibidos, pero otros van más allá y utilizan inhibidores de radares, que destacan por las graves consecuencias que conlleva su utilización. Aunque algunos conductores recurren a estos aparatos para evitar sanciones, la realidad es que las penas asociadas a su instalación y utilización son muy elevadas. Lo primero es conocer su funcionamiento, ya que muchos no los diferencian de los detectores o avisadores.

¿Qué son los inhibidores de radar y por qué están prohibidos?

Los inhibidores son dispositivos diseñados para impedir que los radares de tráfico funcionen correctamente. A diferencia de los detectores, que solo alertan de su presencia, o los avisadores, que informan sobre su ubicación basándose en bases de datos públicas, los inhibidores interfieren en la señal del radar, impidiendo que registre la velocidad real del vehículo.

Estos aparatos operan mediante la emisión de señales que alteran el funcionamiento del radar, ya sea a través de radiofrecuencia o tecnología láser. Su uso supone una infracción directa del artículo 13.6 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que prohíbe expresamente "interferir o anular el funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico", como explica Manuel Manceras, abogado del Departamento Jurídico de Pyramid Consulting.

Esta es la multa por llevar un inhibidor de radar

Las multas por el uso de inhibidores de radar son especialmente severas. Circular con uno de estos dispositivos instalado supone una sanción de 6.000 euros, además de la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Si el vehículo cuenta con otros sistemas destinados a alterar los controles de tráfico, como transpondedores láser, las penalizaciones pueden incrementarse. También serán severas las sanciones por no mostrar bien la matrícula.

Hay aplicaciones y herramientas legales

Algunas aplicaciones que rastrean helicópteros de tráfico mediante datos de plataformas de seguimiento aéreo no entran dentro de las prohibiciones del artículo 13.6 de la Ley de Tráfico. "Su uso, siempre que no interfiera con las operaciones de las autoridades, es legal", señala Manceras. Los avisadores de radar, que simplemente informan sobre la ubicación de los controles utilizando datos abiertos, también son legales siempre que no interfieran en el funcionamiento de los radares. Algunas de las formas de conocer los radares son:

Google Maps o Waze: Indican ubicaciones de radares fijos.

Indican ubicaciones de radares fijos. Las listas públicas de la DGT: Muestran información sobre tramos de control y radares.

Las recomendaciones de una abogado para evitar multas

"La mejor manera de evitar sanciones es respetar las normas de tráfico y conducir de manera responsable", explica Manuel Manceras. Para hacerlo, conviene seguir dos indicaciones clave y tener una tercera en mente: