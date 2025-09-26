Esta es la nueva señal de la DGT: anuncia un radar con sanciones de cuatro puntos y 200 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) introduce constantes novedades en búsqueda de una mayor seguridad vial. Los cambios se dan en todos los ámbitos, incluso en la formación. Próximamente se cambiará el examen teórico del carnet de conducir, incluyendo preguntas relacionadas con las nuevas señales de tráfico aprobadas en julio de este año: estaciones de servicio exclusivas para vehículos eléctricos, pictogramas de patinetes o símbolos más inclusivos en cuanto al género. El número de fallos permitidos para aprobar, tres, seguirá siendo el mismo.

Conocer las señales es básico para la conducción. Gracias a ellas se pueden evitar accidentes y también, algo muy importante para los conductores, multas. Muchas de estas indicaciones muestran prohibiciones o alertan de radares y su desconocimiento puede acabar en un castigo que siempre resulta desagradable. Hay una gran novedad en las señales, ya que la DGT ha introducido una nueva que explica Jorge, un abogado conocido como 'derechoconjorge' en redes sociales. Está generando mucha polémica por un motivo que él mismo explica.

Esta es la nueva señal de la DGT

La nueva señal es la S991f que indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. "Nos afecta a todos", avisa este abogado. Además, la DGT explica que "se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional". Este abogado explica con mayor sencillez su significado: "Indica la presencia de un radar para comprobar la distancia de seguridad entre tu coche y el de delante".

¿Cómo funciona este radar?

Jorge avisa: "Si te encuentras con este radar y no estás respetando la distancia de seguridad, te va a caer una multa". La teoría parece fácil, pero este radar utiliza un mecanismo para ver la separación real entre vehículos, que es de 70 metros como referencia obligatoria. No es algo completamente exacto, pero se puede comprobar la distancia de seguridad en cuatro pasos:

Elige un elemento fijo en la trayectoria del vehículo : Poste, señal, pantalla o árbol o cualquier objeto estático.

: Poste, señal, pantalla o árbol o cualquier objeto estático. Al llegar el vehículo de delante al elemento, empieza a contar dos segundos.

Si tu vehículo llega al punto antes de dos segundos, podrías ser sancionado.

En autopistas y autovías también hay marcas viales en algunos puntos que muestran la separación y revelan la distancia.

¿A cuánto asciende la multa?

La sanción por incumplir la distancia de seguridad puede acarrear una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. Los choques por alcance causaron en 2023 un total de 78 muertos y 273 heridos graves en autopistas y autovías, lo que provoca que desde Tráfico se estén implementando medidas para poder bajar esta cantidad elevada de siniestros.

El gran problema de este radar

El abogado desveló un posible problema tras la incorporación de esta señal y este control a las carreteras españolas: "A mí, de primeras, me surge la duda de qué va a ocurrir en los casos donde vas circulando tranquilamente, respetando la distancia de seguridad, te encuentras esta señal y justo antes del radar se te cuela uno delante". Tiene muchas dudas: "¿Qué pasa? Cuando pases, ¿te va a multar el radar? Habrá que verlo concluye". La medida es reciente y no se han explicado los detalles concretos del funcionamiento. Concluye con un consejo: "En cualquier caso, mucho ojo en la carretera si no queréis que os pongan una multa".

Los usuarios en redes no están nada conformes: "Lo veo una gran tontería" o "Es que lo que yo llamo distancia de seguridad, el de al lado lo llama esta es la mía", eran algunos de los comentarios en la viral publicación de este abogado.