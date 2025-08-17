Esta es la viral reflexión de un enfermero sobre la crisis de los incendios de España

El enfermero y dietista Héctor Castiñeira, conocido como Enfermera Saturada en redes sociales, ha viralizado una reflexión contundente sobre la gestión de emergencias en España. A través de su cuenta de X, vinculó la actual crisis de incendios con fracasos previos: "Covid: faltan medios. Filomena: faltan medios. DANA: faltan medios. Apagón: faltan medios. Incendios forestales: faltan medios". Su pregunta final resonó con miles: "¿Estamos preparados para afrontar alguna emergencia importante?".

Respuestas ciudadanas

La publicación acumuló miles de likes y cientos de comentarios que amplificaron el debate. Usuarios señalaron prioridades presupuestarias cuestionables: "Sobre todo 'faltan medios' cuando dedicas el presupuesto al futbol y a las dietas", mientras otros vincularon el problema a la paralización política: "Llevan dos años sin presupuestos generales, quizá eso tenga algo que ver". También surgieron críticas a la gestión fiscal: "¿Y qué se hace con nuestros impuestos???", y a la coordinación autonómica: "Falta capacidad de movilizar medios entre comunidades".

Castiñeira sintetizó así un malestar extendido: la percepción de que España carece de protocolos y recursos sólidos para crisis recurrentes.