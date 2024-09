Estas son las palabras de la jerga española que más sorprendieron a una latina al llegar a España

María José, una joven latina y tiktoker, ha compartido con sus más de 130.000 seguidores las expresiones más comunes de la jerga española, concretamente de la madrileña, que le causaron desconcierto durante sus primeros días en España. Y es que, a la joven le hubiera encantado conocerlas antes de aterrizar en Madrid y entablar sus primeras conversaciones. "Me hubiera ahorrado muchos papelones y vergüenzas" dice María José entre risas para comenzar el video.

En primer lugar, la tiktoker destaca el uso omnipresente de la palabra "vale". Para ella, es una palabra comodín que puede utilizarse en cualquier contexto. “Lo vas a usar para todo y para nada”, comenta entre risas, mientras da ejemplos de cómo los españoles la utilizan constantemente: “¿Te apetece? ¡Vale!”, “¿Quieres ir? ¡Vale!”.

Otra de las palabras que más le sorprendieron no es nada más y nada menos que ¡joder! y sus derivados "joe", "jolin", "jolines" , que según la joven, se emplea como una expresión de queja o sorpresas. Además, señala cómo los españoles no escatiman en el uso de "malas palabras". Expone con humor que es común escuchar “joder” acompañado de otras palabras feas: “Joder, me cago en mis muertos, hostia puta” mientras se autoproclama "pecadora" por decir tantas palabras feas al mismo tiempo.

Entre las palabras favoritas de María José, destaca "coño", un término que, según ella, tiene múltiples usos, pero que especialmente le gusta cuando se emplea en la expresión “porque me sale del coño”. Para la joven, esta frase es perfecta cuando alguien trata de criticar o juzgar: “Es la mejor respuesta cuando alguien machista intenta decirte qué hacer”, señala. "Lo hago porque me sale del coño".

Siguiendo con las palabras que más le llamaron la atención, menciona el uso de "tío", una palabra que en España no se limita a los hombres. “Es como decir ‘brother’, pero lo usan tanto hombres como mujeres”, comenta María José. También se sorprende por el uso de "guiri", un término empleado para referirse a los extranjeros del Reino Unido. En su país de origen, comenta que lo más cercano sería la palabra "gringo".

Una de las expresiones que más le costó entender fue "me cago en...". María José explica cómo los españoles pueden rellenar esta expresión con prácticamente cualquier cosa, desde “me cago en la madre que me parió” hasta “me cago en la leche”. Un clásico personalizable.

La joven también se sorprende por el uso frecuente de la palabra "flipar", que en España significa estar alucinado o sorprendido. “Lo usan a diestro y siniestro para todo”, comenta. Asimismo, resalta el uso del adjetivo "guapo", no solo para referirse a personas, sino también a objetos: "Aquí dicen: ‘qué guapo está tu jersey", añade la joven.

Otro de los momentos cómicos del video llega cuando María José descubre que en España la palabra "tripa" se refiere al abdomen, y no al intestino, como ella pensaba.

Para aquellos que están aprendiendo español en España, María José recomienda familiarizarse con expresiones cotidianas como "guay" (equivalente a "bacano" en muchos países de Latinoamérica), "peña" (la gente con la que sales) y "tontería", que en el contexto español no significa algo tonto, sino coquetear de forma ligera. “Es como cuando miras el celular con una sonrisa tonta por alguien que te gusta”, explica.

Finalmente, María José destaca la palabra "lío" como una de las más complicadas para los extranjeros, debido a la variedad de significados que puede tener. “Vamos al lío” puede referirse a afrontar un problema o situación, pero “liarse” significa enrollarse con alguien, en el sentido de besarse apasionadamente. También menciona que si "la lías", es que has cometido un error.