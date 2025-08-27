Este es, para mí, el mejor helado del Mercadona, y un youtuber opina lo mismo: "Es una locura"

La batalla por encontrar el mejor helado de supermercado suma un nuevo y decisivo capítulo. En esta ocasión, el veredicto no procede de un laboratorio ni de un panel de expertos catadores, sino de una de las figuras más influyentes en el panorama gastronómico digital español. El youtuber conocido como ‘EstoEsRuyman’ se adentró hace ya un año en los pasillos de congelados de Mercadona para someter a examen a trece de sus variedades más populares, una exhaustiva prueba de la que solo uno podía alzarse como el vencedor indiscutible.

Tras un minucioso análisis que ponderaba aspectos como la textura, la intensidad del sabor o la originalidad de las combinaciones, la elección final recayó sobre una propuesta que fusiona la potencia del cacao con un adictivo toque crujiente: el helado de Chocolate con Cookies de Hacendado. Este producto, comercializado en un práctico formato de vaso individual, se impuso con claridad al resto de competidores de la cadena valenciana, destacando por un equilibrio que convenció plenamente al creador de contenido.

De hecho, la valoración del influencer no dejó margen alguno para la duda sobre su predilección. Durante la presentación de sus conclusiones en su canal, ‘EstoEsRuyman’ aseguró que el helado de Chocolate con Cookies había superado todas sus expectativas iniciales, hasta el punto de colocarlo en la cúspide de su clasificación personal. Sus palabras, según apuntan desde Ultimahora, fueron contundentes: «Es una locura, para mí entra directamente en el top 1».

Un fenómeno que va más allá del sabor

Asimismo, esta elección resulta notable dentro de la amplísima gama que Mercadona despliega cada temporada estival. La compañía de Juan Roig ofrece a sus clientes un surtido que abarca decenas de referencias, desde las tradicionales tarrinas de gran formato, pensadas para compartir en familia, hasta los polos, los sándwiches y los vasos individuales como el que ha sido premiado en esta particular cata, cubriendo así las preferencias de todo tipo de consumidores. Para quienes buscan otras opciones refrescantes, la cadena valenciana también ha presentado recientemente un delicioso nuevo producto perfecto para combatir el calor veraniego, demostrando su constante innovación en la temporada estival.

Por otro lado, este episodio pone de manifiesto el creciente poder de prescripción que ostentan los creadores de contenido en la sociedad actual. Una reseña positiva, especialmente cuando procede de una figura con una comunidad de seguidores tan consolidada, puede tener un impacto directo y considerable en las decisiones de compra de miles de personas, llegando a convertir un producto concreto en un auténtico éxito de ventas de la noche a la mañana. Este impacto subraya la importancia de entender los pilares básicos para triunfar en el entorno digital, donde la credibilidad y la conexión con la audiencia son fundamentales para el éxito.

En definitiva, lo que empieza como una simple cata de helados para un vídeo de YouTube se convierte en un claro ejemplo de las nuevas dinámicas del mercado. El juicio de un influencer es capaz de influir en la percepción pública de una marca y sus productos, demostrando que la confianza que generan estas figuras es un activo cada vez más relevante para las grandes cadenas de distribución.