Este es el nuevo requisito que se exigirá a los aspirantes a Policía Nacional a partir de 2025

El proceso para convertirse en agente de la Policía Nacional en España es riguroso y está diseñado para seleccionar a los mejores candidatos. Cada año se ofertan aproximadamente 2.000 plazas. La convocatoria para el año 2024 se publicó el pasado 3 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ofreciendo 2.857 plazas. Los aspirantes deberán enfrentar una serie de pruebas en diversas áreas, que van desde lo físico hasta lo psicológico. Además, a partir de 2025, el proceso de selección incluirá un nuevo requisito centrado en los idiomas, que obligará a los candidatos a demostrar conocimientos de inglés o francés. Esta condición, según una circular de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, hasta ahora era opcional.

Proceso de la oposición

La fase inicial es crucial, ya que garantiza que los aspirantes posean las capacidades físicas necesarias para desempeñar las tareas de un policía. Las evaluaciones serán calificadas en una escala de hasta diez puntos, con la puntuación cero en cualquiera resultando en eliminación automática. El ejercicio comienza con una prueba física que evalúa la agilidad, fuerza y resistencia de los aspirantes. Esta prueba incluye un circuito cronometrado con vallas y banderines, dominadas estrictas para hombres y ejercicios de resistencia en barra para mujeres, además de una carrera de un kilómetro.

Una vez superada la prueba física, los candidatos enfrentan una prueba de conocimientos. Esta consiste en un cuestionario tipo test de 100 preguntas que debe completarse en 50 minutos, abarcando los 45 temas del temario oficial. Esta etapa está diseñada para evaluar el nivel de preparación teórica de los aspirantes, asegurando que poseen los conocimientos fundamentales requeridos para el puesto.

Las pruebas psicotécnicas representan la siguiente fase del proceso. Estas pruebas miden las aptitudes intelectuales y profesionales de los candidatos mediante ejercicios de cálculo, series de números y figuras, analogías y detección de errores. Esta evaluación es esencial para determinar la capacidad de los aspirantes para pensar de manera crítica y resolver problemas con eficiencia.

La evaluación de estos tests se realizará mediante una fórmula que calcula [A–E/(n–1)]*10/P, donde 'A' representa los aciertos, 'E' los errores, 'n' el número de opciones posibles y 'P' el total de preguntas. Una vez recopilados todos los resultados, se seleccionará a los aspirantes en orden descendente según su puntuación, hasta cubrir todas las vacantes disponibles.

El proceso concluye con un reconocimiento médico y una entrevista personal. El reconocimiento médico asegura que los candidatos cumplen con los requisitos de salud física y mental necesarios para el desempeño de sus funciones. La entrevista personal, por su parte, permite evaluar aspectos más subjetivos como la motivación, el carácter y la idoneidad general del aspirante para el rol de policía.

Nuevos requisitos de idiomas en 2025

A partir de 2025, se introducirá un nuevo requisito en los procesos selectivos: la acreditación de conocimientos de idiomas. Para la Escala Básica, los aspirantes deberán acreditar un nivel A2 en inglés o francés, mientras que para la Escala Ejecutiva se exigirá un nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Las certificaciones deben ser de instituciones reconocidas como la Escuela Oficial de Idiomas, Cambridge, Trinity, IELTS, TOEFL, Oxford, ESOL-British Council, DELF o TCF-TP. Este nuevo requisito busca asegurar que los futuros agentes puedan comunicarse eficazmente en contextos internacionales y multilingües, mejorando así su desempeño y capacidad de colaboración.

Otros requisitos

Además de las pruebas y los nuevos requisitos de idiomas, los aspirantes deben cumplir con otros requisitos esenciales. Es necesario tener la nacionalidad española y haber cumplido al menos 18 años sin superar los 65. También es fundamental no haber sido condenado por delitos dolosos y no haber sido separado del servicio de la Administración. Los candidatos deben comprometerse a no consumir drogas ni sustancias estupefacientes, portar y utilizar armas si es necesario, y poseer el permiso de conducción de clase B. Asimismo, deben tener el título de Bachiller o una equivalencia reconocida, y en caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, contar con el documento que acredite su homologación o equivalencia con la titulación española.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos durante el proceso selectivo resultará en la exclusión del aspirante, previa audiencia, perdiendo así toda expectativa de ingreso. Estos estrictos criterios buscan garantizar que los futuros agentes no solo tengan las capacidades físicas y mentales necesarias, sino que también posean las competencias lingüísticas y el perfil integral requerido para el servicio en la Policía Nacional.