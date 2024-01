Este es el pueblo español que cuenta con más bares de España

España es un país que cuenta con el turismo como motor de su economía. Los turistas internacionales -y también los nacionales- caen rendidos a la cultura, paisajes o gastronomía de nuestro país. Y es que uno de los atractivos turísticos es su oferta gastronómica, pues bien sea para disfrutar de una buena comida, tomar un café o una cerveza, hay al menos un restaurante o bar en cada pueblo. Pero esta tendencia a la hostelería es muy común en algunos municipios españoles, pues un pueblo en concreto cuenta con el honor de ser el que tiene más bares por habitante de toda la nación.

Los bares son un patrimonio de España, y es que nuestro país no sería lo mismo sin sus establecimientos hosteleros. En sí, es casi imposible encontrar a una persona española que no vaya al menos una vez a la semana a tomarse algo, comer o pedir comida a domicilio.

Según el estudio "Benditos bares en datos", realizado por la Federación Española de Hostelería junto a Coca-Cola, en nuestro país hay un total de 101.397 bares, lo que significa que hay 2,8 por cada mil habitantes. Además, la hostelería representa el 7,4% del PIB Nacional y da empleo a 1,6 millones de trabajadores, tal y como indica el informe.

¿Cuál es el pueblo de España que tiene más bares por habitante?

Asimismo, el análisis también reflejó cuáles son los lugares de España con más bares por habitante, así como las provincias y comunidades que tienen ese honor. Así, León (con 3,5 bares por habitantes) es la provincia que más tiene, seguida de Salamanca y Zamora (ambas con 3,4 bares por habitante), lo que convierte a Castilla y León en líder.

No obstante, el pueblo con más bares por habitante no se encuentra en esta comunidad, sino en Aragón. Se trata de Sallent de Gállego, en la provincia de Huesca, pues tiene 15,7 bares por cada mil habitantes. Cabe recordar que la población total de este municipio es de 1.557 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que aunque solo se trata del lugar con más bares con habitantes, no con más bares en total.

De este modo, el podio de los pueblos con más bares de España por habitante lo completan Comillas (Cantabria) y Peñíscola (Castellón).