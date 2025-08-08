Unos excursionistas suben a la montaña y encuentran dos tinajas que datan de 1808: un tesoro valorado en más de 300.000 euros

Un hallazgo fortuito en la montaña ha revelado un tesoro de gran valor histórico y económico. Dos excursionistas descubrieron dos recipientes —una lata de aluminio y una caja de hierro— que contenían casi 600 monedas de oro, joyas y otros objetos, cuya antigüedad se remonta a principios del siglo XIX. Según la revista Science, el valor de este conjunto supera los 320.000 euros.

En el interior de las tinajas había 16 tabaqueras, 10 pulseras, un bolso de malla, un peine, una cadena y un compacto de polvos, todos elaborados en oro. Los objetos fueron entregados al Museo de Bohemia Oriental, en Hradec Králové (República Checa), donde arqueólogos y especialistas han comenzado su análisis.

Un hallazgo con relevancia histórica

El museo destaca que la importancia del descubrimiento no reside únicamente en su valor material, sino en lo que puede aportar al conocimiento sobre la Europa de la primera mitad del siglo XX. El especialista Vojtěch Brádle declaró: «Me quedé boquiabierto cuando vi el hallazgo. A juzgar por las marcas, las monedas provienen de Serbia en algún momento entre los años 20 y 30».

El examen de las piezas reveló su diversidad geográfica, con monedas y objetos procedentes de países como Francia, Bélgica, Turquía, Rumanía e Italia, lo que sugiere una historia compleja ligada a momentos clave como el colapso de imperios y cambios políticos en el continente.

Actualmente, los conservadores del museo están clasificando y protegiendo los objetos, que serán exhibidos en una próxima muestra abierta al público.

La recompensa de los descubridores

De acuerdo con la legislación checa, los excursionistas recibirán hasta el 10% del valor del tesoro como compensación, lo que supone unos 30.000 euros. Una suma nada despreciable para una jornada de senderismo que acabó convirtiéndose en toda una aventura digna de “Indiana Jones”.