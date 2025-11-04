Hogar
Los expertos lo dejan claro: cómo lavar las toallas de baño para evitar infecciones y con qué frecuencia
Aunque parezcan “limpias” tras secarte, las toallas crean el entorno perfecto para bacterias y hongos. Esta experta explica cada cuánto lavarlas y cómo hacerlo bien
Después de la ducha, la toalla queda húmeda y tibia. Al secarnos, dejamos células muertas y restos de sebo: justo lo que necesitan los microorganismos para multiplicarse. Si además la toalla tarda en secar o se queda hecha un ovillo, el crecimiento se acelera y aparece el típico olor a “cerrado”.
El veredicto que resume la bióloga y creadora de contenidos conocida como @unacordobessa, es simple: lava la toalla cada 2–3 usos. Si una semana viene cargada y necesitas estirar un poco, que no pase de 7 días. En hogares con humedad alta, piel sensible o tras entrenamiento intenso, conviene acortar los plazos.
Cómo lavarlas (y a qué temperatura)
Para cortar de raíz la proliferación microbiana, lava a más de 60 °C siempre que la etiqueta lo permita. Usa la dosis correcta de detergente (el exceso deja residuo y rigidez) y, si la marca lo admite, un ciclo con oxígeno activo ayuda con el olor persistente. Sécalas por completo: secadora o tendedero en lugar ventilado hasta que no quede nada de humedad.
Señales de que debes cambiarla antes
Si huele aunque esté “reciente”, si la notas húmeda al colgarla o áspera con zonas amarillentas, es momento de lavarla ya. También cambia la toalla antes si has estado enferma, tienes cortes en la piel o brotes de acné/foliculitis.
Cómo alargar la frescura entre lavados
Extiéndelas abiertas (no dobladas) justo después de usarlas, alterna dos toallas por persona para que una se seque del todo, ventila el baño y evita dejarlas sobre el radiador si no hay circulación de aire (resecan y fijan olores). Un gancho o barra individual por usuario reduce la “contaminación cruzada”.
¿Y las toallas de manos y de gimnasio?
Las de manos, por el alto tránsito, cámbialas cada 1–2 días. Las de entrenamiento -con sudor y contacto con superficies- a cada uso, directo al cubo de la ropa.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
La dimisión de Mazón
El PP no firmará otro pacto con Vox: «Si quieren ir a elecciones, que lo digan»
Juicio al fiscal general