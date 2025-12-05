Fernando García Poves, Guardia Civil, sobre la baliza V16 obligatoria: "No va a aportar seguridad"

Caos y nervios. Así se resume el sentir de los conductores a menos de un mes de que entre en vigor la obligatoriedad del uso de la baliza V16 conectada como dispositivo único de preseñalización, dejando atrás en España los tradicionales triángulos. El desconocimiento y la polémica es grande y hasta hay rectificaciones al Ministerio del Interior en redes sociales con el propio BOE. La certeza es que, como confirmó, Pere Navarro, director general de Tráfico: "Se anunció hace cinco años, no habrá prórroga".

Al igual que hasta el momento con los triángulos, hay multas establecidas para aquellos que no la usen, pero el propio Pere Navarro anunció un periodo de gracia: "Los agentes serán flexibles, durante un tiempo, informando". Precisamente uno de ellos, Fernando García Poves, agente de la Guardia Civil y secretario de AEGC, se manifestó sobre esta baliza V16 obligatoria en una entrevista en el canal de YouTube Carwow. Reflexionó sobre esta nueva medida.

La opinión de la Guardia Civil sobre la baliza V16

Este agente conoce el sentir de los conductores: "La gente está descubriendo esto ahora y no saben qué hacer, porque la información llega tarde, mezclada e incompleta, creando una confusión enorme en la que muchos conductores no saben si deben comprar una baliza nueva, si la suya sirve o si todo volverá a cambiar dentro de poco". A él tampoco le convence esta nueva sustitución y esto le generó varias dudas: "Yo al principio me hice la pregunta, a ver si es que soy yo el que está equivocado, voy a preguntar al resto de compañeros".

Extrastar MOD-V16 Extrastar

Chocó con una respuesta unánime al buscar diversidad de opiniones: "No he encontrado ninguno que diga, oye, yo veo que esto es la leche, que esto hay que ponerlo. No hay ninguno, entonces la opinión que tenemos como asociación, pues es que no va a aportar gran seguridad, ninguna seguridad". Explica cómo sería útil: "Bueno, puede suponer un implemento a la seguridad, pero siempre que sea una aportación a los triángulos, un complemento a los triángulos. Yo creo que hay bastante unanimidad sobre eso".

En contra de la eliminación de los triángulos

Su opinión no admite lugar a dudas: "La baliza no molesta ponerla encima del coche, más si está homologada y es legal, pero lo que no tiene sentido es que se elimine de la ecuación los triángulos". Considera que la mayoría de atropellos no vienen de personas que se bajan a ponerlos sino de trabajadores de la vía: "La mayor parte de los atropellos son de gente que está trabajando en la carretera y que, aun contando con señalización alta y homologada, sigue sin ser vista, lo que demuestra que el problema no está solo en la señal, sino en la atención del conductor y en las condiciones reales del entorno".

"No he visto casos de atropello y ya llevo 15 años en Tráfico", afirmaba. También señala que sus compañeros tampoco se han encontrado con estos casos. La DGT mediante su director general señaló que cada año se cuenta con entre 20 y 25 fallecidos por atropello que habían bajado del coche. También duda de su visibilidad: "Si ves antes los 'warning' (luz de emergencia) que la baliza, ahí hay un problema, porque significa que el dispositivo no destaca lo suficiente y que, en una situación real, la señal del propio vehículo sería más efectiva que la herramienta que supuestamente debe mejorar la seguridad".

El problema de la conectividad

Pese a que el Ministerio incide en que funcionan por redes especiales, el propio BOE señala que "para que una tecnología sea certificada deberá asegurar unos ratios de cobertura equivalentes a los ofrecidos por las tecnologías celulares en cada momento". Fernando García Poves señalaba lo siguiente: "La conectividad no es operativa si tú dependes de una red Wi-Fi que en muchas carreterasdirectamente no existe, de modo que un sistema que se vende como infalible se convierte en algo incierto que puede fallar precisamente cuando más se necesita."

"En zonas rurales no hay mucha conectividad y, si el dispositivo depende de transmitir datos, su utilidad se desploma, porque queda reducido a una simple luz que no siempre será suficiente para alertar a los conductores que se aproximan", añadió. Su opinión muestra como las dudas no solo están en los conductores a falta de menos de un mes ya que él tampoco sabe la forma exacta de actuar, aunque espera que no cambie respecto a los triángulos: "Nunca he pedido los triángulos a nadie y espero no tener que pedir la luz V16".