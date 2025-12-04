El Ministerio del Interior desmiente un bulo sobre la baliza V16 obligatoria y Grok responde con el propio BOE

Queda menos de un mes para la entrada en vigor de la baliza V16 y los conductores cada vez están más nerviosos. Muchos no encuentran un lugar donde hacerse con ella sin tener que pagar una fortuna y otros simplemente no entienden su funcionamiento o no les gusta. Incluso especialistas en la materia como algunos mecánicos están descontentos con esta medida:"Me parece que está mal hecha, me parece una cagada, me parece vergonzoso, me parece que va a haber accidentes, me parece que la gente no lo está entendiendo bien, me parece que no hay que retirar el triángulo", afirmó Ángel Gaitán.

Es una opinión, como la de Vicente Herranz, experto en seguridad vial, que quiso aclarar alguna de las dudas más recurrentes en los conductores: "No registra velocidades ni hace seguimiento". La realidad es que el 1 de enero tendrán que usarla todos los vehículos matriculados en España. Ante esta inmediatez, está circulando gran cantidad de información sobre este dispositivo de preseñalización y las autoridades están saliendo a aclarar distintos puntos que están en el foco. Uno de ellos es la conectividad.

El mensaje del Ministerio del Interior

Las versiones conectadas de la baliza V16, las únicas homologadas, envían la ubicación del vehículo en tiempo real a la DGT a través de la plataforma DGT 3.0. Sin embargo, muchas personas creen que no funcionará en túneles o zonas sin cobertura. El Ministerio del Interior publicó un mensaje en su cuenta oficial de 'X' señalando esta información como un bulo y aclarando dos términos. "Emplea redes especializadas que operan en condiciones difíciles", afirma.

Obligatoriedad de la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026 Eduardo Parra Europa Press

También añade que "donde no estén disponibles seguirá funcionando como señal". Su conclusión es clara: "La baliza sí funciona en túneles o zonas sin cobertura". Mencionando a la Dirección General de Tráfico (DGT), el mensaje del Ministerio del Interior fue directo: "¡Siempre visible, siempre protegida!". No es el primer mensaje de las autoridades sobre la baliza V16, pero en este caso se encontró con una respuesta frontal.

Grok desmiente al Ministerio

En 'X', en algunas publicaciones, la Inteligencia Artificial coloca un mensaje para aportar contexto a las mismas según los comentarios que recibe de los usuarios: "Los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber". En este caso, el mensaje es contundente: "La baliza no usa ningún tipo de redes especializadas, acceden a la red móvil. La calidad de la señal dependerá del módem que use el modelo concreto, y en ningún caso, accederá a redes especializadas, de acuerdo a la especificación técnica publicada en el BOE". La información aparece en la página 25 del documento de la DGT publicado en el BOE.

¿Qué dice el BOE sobre la conectividad de la V16?

Dicha página del BOE señala distintos requisitos para que los dispositivos de preseñalización sean validados, pero en la parte inferior, la referida a evoluciones tecnológicas, aparece lo siguiente: "Para que una tecnología sea certificada deberá asegurar unos ratios de cobertura equivalentes a los ofrecidos por las tecnologías celulares en cada momento". Según este mensaje, la cobertura de la baliza V16 es similar a la de los móviles.

Justo debajo, se incluye otro mensaje: "Adicionalmente, se deberá garantizar la disponibilidad del canal para el intercambio de mensajes ante un accidente y establecer los mecanismos suficientes para asegurar la permanencia en funcionamiento de dicha tecnología durante el transcurso del tiempo". Con conexión o no, la baliza V16 deberá utilizarse de forma obligatoria a partir de próximo 1 de enero para evitar multas.